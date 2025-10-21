NFL - Detroit Lions vs. Tampa Bay Buccaneers - Star-Comeback endet tragisch

Die Detroit Lions lassen den Tampa Bay Buccaneers im Monday Night Game wenig Chancen. Dabei verlieren die Bucs mehr als nur die Partie. Eine jahrzehntelange Serie reißt. Die Detroit Lions sind wieder oben auf! Nach der klaren Niederlage gegen die Kansas City Chiefs in der Vorwoche war es dieses Mal eine klare Angelegenheit gegen die Tampa Bay Buccaneers. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat den Lions dabei mit einem frühen Touchdown den Weg zum nächsten Sieg in der NFL geebnet. Beim 24:9 gegen die Bucs fing der Deutsch-Amerikaner bereits nach drei Minuten einen 27-Yard-Pass von Jared Goff – es war sein siebter Touchdown im siebten Spiel der Regular Season. Die Franchise aus der "Motor City" verbesserte ihre Saisonbilanz auf 5:2 und liegt im NFL Playoff-Rennen auf Kurs.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Vier Tage vor seinem 26. Geburtstag unterstrich St. Brown mit insgesamt 86 Yards Raumgewinn erneut seine wichtige Rolle in der Offense der Lions – und er gab die passende Antwort auf das Spiel in der Vorwoche, als er einen fangbaren Ball hatte fallen lassen, obwohl er die Hände daran bekommen hatte.

Anzeige

Jahmyr Gibbs läuft alles in Grund und Boden Der überragende Lions-Mann gegen Tampa war am Montagabend allerdings Jahmyr Gibbs: Der Running Back kam auf 136 Yards bei 17 Läufen, fing zusätzlich drei Pässe für 82 Yards und erzielte letztlich zwei Touchdowns. Goff brachte 20 von 29 Pässen für 241 Yards an den Mann. NFL: Minnesota Vikings nach nicht gegebenem Touchdown außer sich Detroit kontrollierte das Spiel über weite Strecken auch defensiv. Tampas Quarterback Baker Mayfield warf eine Interception und verlor mit Mike Evans früh seinen wichtigsten Receiver. Der Routinier gab gegen die Lions sein Comeback, nachdem er seit einer Verletzung aus Woche drei pausieren musste. Evans schied mit einer Kopf- und Schulterverletzung allerdings noch vor der Pause aus.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen