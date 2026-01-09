NFL: Die Detroit Lions müssen Mike McDaniel als neuen Coach holen! Ein Kommentar

Mike McDaniel wurde als Head Coach der Miami Dolphins entlassen. Doch lange arbeitslos dürfte er nicht bleiben. Die Detroit Lions sollten zuschlagen. Ein Kommentar. Von Kai Esser Lange ließen sich die Miami Dolphins Zeit bei ihrer Entscheidung. Am Donnerstag war es dann klar: Mike McDaniel ist nicht mehr Head Coach in Florida. Die Entlassung ist folgerichtig und nachvollziehbar - jedoch nicht, weil McDaniels Football-Fachwissen und Kompetenz als Play Designer in Frage steht. Die größten Fehler machte er bei Pressekonferenzen und Medienauftritten sowie Coaching-Entscheidungen innerhalb eines Spiels. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Nun ist eins der größten offensiven Genies der NFL, das bei den Besten gelernt hat, frei und vor allem ein Team sollte zuschlagen: die Detroit Lions.

Detroit Lions: McDaniel wäre der perfekte Johnson-Nachfolger Nach dem Abgang von Ben Johnson war klar, dass es die Lions in irgendeiner Form beeinträchtigen würde. Sei es Kreativität im Playcalling oder Durchschlagskraft im Laufspiel. Wie man nun 17 Spiele später weiß: Es fehlte an beidem. John Morton, der eigentlich den neuen Head Coach der Chicago Bears ersetzen sollte, wurde kurz vorher als Offensive Coordinator freigestellt. Zwischendurch entzog Head Coach Dan Campbell ihm gar das Callsheet für die Offense.

NFL Playoffs 2026 - Quarterback Ranking vor Wild Card Round: Altmeister an der Spitze 1 / 15 © 2023 Getty Images NFL: Quarterback-Ranking vor der Wild Card Round

Die Regular Season der NFL ist zu Ende, nur noch 14 Starting Quarterbacks sind dabei. ran zeigt das Ranking der Spielmacher vor dem Start der Playoffs in dieser Saison. Hinweis: Das Ranking bezieht sich auf die Leistungen der aktuellen Saison, die Playoff-Erfahrung und den Erfolg in der Postseason.

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn © ZUMA Press Wire Platz 14: Bryce Young (Carolina Panthers)

Nachdem Bryce Young zwischenzeitlich ein Leistungshoch hatte, war er in den vergangenen beiden Spielen wieder mehr als unterdurchschnittlich. Die Carolina Panthers haben sich in die Playoffs gemogelt und haben nun die Los Angeles Rams zu Gast. Was Hoffnung macht: Die Panthers haben die Rams in dieser Saison bereits an Ort und Stelle besiegt - dank eines Game Winning Drives von Young ... © UPI Photo Platz 13: Caleb Williams (Chicago Bears)

Warum Williams nur an Platz 13 ist? Wie sich zur Überraschung von absolut niemandem herausstellte, braucht der Spielmacher der Chicago Bears sein Laufspiel und seine Offensive Line, um Plays machen zu können. Hat er das nicht, dann bringt er eben nur die Hälfte seiner Pässe für ein paar Flash Plays an. Zudem ist es sein Playoff-Debüt - die Postseason ist nochmal etwas ganz Anderes. © ZUMA Press Wire Platz 12: C.J. Stroud (Houston Texans)

Wir wissen nicht, was wir mit der Offense der Houston Texans und speziell C.J. Stroud machen sollen. Ab und zu lässt er aufblitzen, was ihn in der Saison 2023 so unfassbar stark gemacht hat, kurz darauf ist es wieder weg. Die Texans sind ein defensiv-fokussiertes Team, aber aufgrund seiner durchaus vorhandenen Playoff-Erfahrung steht er vor Williams. © Imagn Images Platz 11: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Der mit Abstand erfahrenste Playoff-Quarterback in diesem Jahr. Warum ist er trotzdem nur auf Platz elf? Erfahrung bringt auch oft Alter mit sich und wenn die Steelers auch dank starker Leistungen von Rodgers zuletzt überhaupt erst in den Playoffs sind: Dort ist "A-Rod" nicht als der ultimative Clutch Player bekannt. Das Matchup gegen die dominante Defense der Texans wird hart für ihn. © Getty Images Platz 10: Bo Nix (Denver Broncos)

Nicht einmal gegen die Backups der Los Angeles Chargers konnte Bo Nix mit seiner Offense glänzen. Die Denver Broncos gewinnen die Spiele, aber die Art und Weise ist nicht sonderlich nachhaltig in den Playoffs. Alldem zum Trotz: Sie stehen jetzt schon in der Divisional Round - und das verdient. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass das nur bedingt mit Nix zu tun hat. © 2025 Getty Images Platz 9: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Seit Woche elf spielt Sam Darnold nur noch unterdurchschnittlichen Football. Ein Passer Rating nahe der 80. Die Seattle Seahawks wären wohl einstimmig Top-Favorit auf den Super Bowl, wenn man nicht die stete "Angst" haben müsste, dass Darnold seinem Team das Spiel verliert. Zudem: Er wartet noch auf seinen ersten Playoff-Sieg. Deshalb nur Platz neun. © UPI Photo Platz 8: Jordan Love (Green Bay Packers)

Es ist unheimlich schwer, Jordan Love aktuell einzuschätzen in diesem Ranking, da er sich gegen die Bears verletzte und nur knapp ein Viertel auf dem Feld stand. Die Leistungen davor waren gut, aber die Playoffs sind eine andere Hausnummer. Immerhin: Bei seinem ersten Playoff-Spiel bei den Dallas Cowboys überragte er, die große Bühne scheint ihm also nichts auszumachen. © ZUMA Press Wire Platz 7: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Seit anderthalb Halbzeiten der NFL-Saison hat Jalen Hurts keinen pass mehr an den Mann gebracht. Klingt fake, ist aber wahr. Der einzige Grund, wieso Hurts in diesem Ranking so weit oben ist, ist die Playoff-Erfahrung von zwei Super Bowls und einem dazugehörigen MVP-Titel. Andernsfalls würde er sich mit Young um Platz 14 streiten, man muss es so hart sagen. © Imagn Images Platz 6: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Justin Herbert ist der wahrscheinlich einzige Grund, wieso diese Offense der Chargers überhaupt in die Nähe der Playoffs gekommen ist, geschweige denn rein. Warum trotzdem nur Platz sechs? In seinen bisherigen beiden Playoff-Spielen hat er schlichtweg versagt. Kann er gegen die New England Patriots seinen ersten Sieg holen? © 2025 Getty Images Platz 5: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Eins dieser beiden Spiele verlor er gegen Trevor Lawrence und die Jaguars. Nach 0:28-Rückstand kamen die Jaguars zurück und gewannen das Spiel noch. Gepaart mit den überragenden Leistungen der vergangenen Wochen - Lawrence war gemeinsam mit höchstens Drake Maye der beste QB der Liga - macht das Platz fünf. © Imagn Images Platz 4: Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Nach zwei absoluten Highlight-Spielen mit jeweils fünf Touchdowns wurden Brock Purdy gegen die Seahawks wieder die Grenzen aufgezeigt. Gegen die beste Defense der Liga kann das schon mal passieren, die Frage ist nur, ob Purdy sich gegen die ebenfalls starke Defense der Eagles neu sortieren und die Fehler ausmerzen kann. © Imagn Images Platz 3: Drake Maye (New England Patriots)

In fast jeder Statistik, abgesehen von Touchdowns, war Maye der beste Quarterback der Liga in der Regular Season. Allerdings: Die Playoffs sind auch für den MVP-Kandidaten Neuland. Er wäre nicht der erste junge Star, der in seiner ersten Postseason nicht in der Lage ist, seine Bestleistung abzurufen. © Imagn Images Platz 2: Josh Allen (Buffalo Bills)

Auch wenn Josh Allen bisher noch ohne Auswärtssieg in den Playoffs ist: Alleine seine Erfahrung und seine Qualität schiebt ihn vor Maye. Und wenn man ehrlich ist: Die wenigsten Niederlagen in den Playoffs - um nicht zu sagen fast keine - geht auf die Kappe von Allen. Allerdings ist ordentlich Druck auf dem Kessel: Ohne die Chiefs, Ravens und Bengals müssen die Bills nun liefern. © Newscom World Platz 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Playoff-Erfahrung, ein Super-Bowl-Ring und eine fantastische Regular Season ergeben Platz eins im QB Ranking vor der Wild Card Round. Matthew Stafford hat in seiner langen Karriere bereits einiges, um nicht zu sagen fast alles, gesehen. Das Spiel gegen die Panthers kann er als eine Art Rehabilitation sehen, da er das Aufeinandertreffen in der Regular Season gänzlich verdorben hat.

McDaniel könnte hier Abhilfe schaffen: Nicht nur ist er ausgewiesener Experte beim Kreieren von Laufspielzügen, er würde damit perfekt zur Identität von Detroit passen. Die haben mit Jahmyr Gibbs und David Montgomery zwei exzellente Running Backs, die der Schlüssel für die tollen Spielzeiten 2023 und 2024 waren. Er würde zudem Campbell prima ergänzen. Die Stärke des selbsternannten Kniescheibenabbeißers ist es nicht, Plays anzusagen, sondern die Motivation. Das Heißmachen seiner Spieler. Wer je eine Ansprache von Campbell gehört hat, würde für ihn durch eine Wand laufen, das bestätigten bereits dutzende Spieler.

Mike McDaniel: Nahezu jedes Team sollte Interesse haben Der ehemalige Dolphins Coach hätte zudem als Koordinator deutlich weniger Medientermine und könnte sich auf seine Arbeit mit der Offense fokussieren. Dass er noch einmal als Head Coach in naher Zukunft arbeitet, ist eher unwahrscheinlich. Nicht nur die Lions sollten jedoch über den Mann aus Colorado nachdenken. Die Baltimore Ravens mit Derrick Henry oder die Atlanta Falcons mit Bijan Robinson, eigentlich sollte jedes Team mit einer ausgeschriebenen Offensive-Coordinator-Stelle McDaniel kontaktieren.

NFL - Injury Update 2026: Panthers und 49ers können aufatmen - Rückkehrer in der Offensive Line 1 / 6 © Icon Sportswire Trent Williams (San Francisco 49ers)

Gute Nachrichten für die San Francisco 49ers: Left Tackle Trent Williams konnte erstmals seit Wochen wieder trainieren, wenn auch eingeschränkt. Zuletzt fiel er mit einer Oberschenkelverletzung aus. Damit ist die Blind Side von Brock Purdy deutlich stabiler, sein Status ist jedoch weiterhin fraglich. © ZUMA Press Wire Robert Hunt (Carolina Panthers)

Auch die Carolina Panthers können sich über Verstärkung in der Offensive Line freuen: Guard Robert Hunt könnte gegen die Los Angeles Rams sein erstes Spiel seit Woche zwei machen. Head Coach Dave Canales zeigte sich "sehr optimistisch", dass Hunt würde spielen können. Er gilt als einer der besten Interior Offensive Linemen der Liga. © Icon Sportswire Rome Odunze (Chicago Bears)

Zuletzt war Wide Receiver Rome Odunze in Woche 13 für die Chicago Bears aktiv, seitdem setzt der Passempfänger aus. Zwar trainiert er immer noch nur eingeschränkt, erklärte in einer Medienrunde jedoch, dass er am Samstag beim Playoff-Spiel gegen die Green Bay Packers "definitiv spielen" werde. Auch Receiver D.J. Moore trainierte nicht voll mit. © IMAGO/Icon Sportswire George Kittle (San Francisco 49ers)

Ein Einsatz von George Kittle im ersten Playoff-Spiel fraglich. Der Tight End hatte sich in Woche 16 eine Verstauchung des Knöchels zugezogen und daraufhin in Woche 17 nicht gespielt. Zwar spielte der 32-Jährige gegen die Seattle Seahawks, er wird aber weiterhin als fraglich eingestuft. Unter der Woche konnte er nur eingeschränkt trainieren. © Imagn Images Darnell Washington (Pittsburgh Steelers)

Die Pittsburgh Steelers bangen vor ihrem Playoff-Spiel gegen die Houston Texans um Darnell Washington. Der Tight End hat sich beim 6:13 bei den Cleveland Browns den Arm gebrochen, wie Head Coach Mike Tomlin verriet. Die Verletzung zog sich Washington bereits im ersten Viertel zu. © 2024 Getty Images Ja'Tavion Sanders (Carolina Panthers)

Die 10:27-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war für die Carolina Panthers doppelt bitter. Denn Ja'Tavion Sanders brach sich den Knöchel und muss operiert werden. Damit fehlte der Tight End im Regular-Season-Finale bei den Tampa Bay Buccaneers und auch in den Playoffs.