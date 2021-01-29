Jedes Jahr zum Super Bowl (am 7. Februar ab 22:40 Uhr live auf ProSieben und ran.de) lassen sich die Unternehmen besondere Werbespots einfallen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige gute Werbeclips. Wir zeigen eine Auswahl.

München - Darth Vader, Michael Jordan und Betty White haben eins gemeinsam: Sie waren alle schon in einer Super-Bowl-Werbung zu sehen.

Auch in diesem Jahr freuen sich die vielen Fans in den USA wieder über die Werbespots beim Super Bowl 2021 (am 7. Februar ab 22:40 Uhr live auf ProSieben und ran.de) zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs. Für die Spots beim großen NFL-Finale lassen sich die Marken oft besonders kreative Clips einfallen. Kein Wunder: Ein 30-Sekunden-Slot während des Super Bowls kostet laut "NBC" mindestens 5,5 Millionen Dollar.

ran.de zeigt vorab schon jetzt einige Werbespots.

