Das NFL-Finale am 7. Februar live auf ProSieben und ran.de
NFL: Die Werbespots beim Super Bowl 2021 - Mila Kunis, McConaughey und Co.
- Aktualisiert: 10.02.2023
- 16:44 Uhr
- ran.de
Jedes Jahr zum Super Bowl (am 7. Februar ab 22:40 Uhr live auf ProSieben und ran.de) lassen sich die Unternehmen besondere Werbespots einfallen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige gute Werbeclips. Wir zeigen eine Auswahl.
München - Darth Vader, Michael Jordan und Betty White haben eins gemeinsam: Sie waren alle schon in einer Super-Bowl-Werbung zu sehen.
Auch in diesem Jahr freuen sich die vielen Fans in den USA wieder über die Werbespots beim Super Bowl 2021 (am 7. Februar ab 22:40 Uhr live auf ProSieben und ran.de) zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs. Für die Spots beim großen NFL-Finale lassen sich die Marken oft besonders kreative Clips einfallen. Kein Wunder: Ein 30-Sekunden-Slot während des Super Bowls kostet laut "NBC" mindestens 5,5 Millionen Dollar.
>>> Alle Infos zum Super Bowl <<<
ran.de zeigt vorab schon jetzt einige Werbespots.
Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespots der SB-Geschichte
Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespots mit "Kardashian-Fluch" und Cola-Krieg
Super Bowl 2021: Pringles-Werbung und die Astronauten
Chips gehören bei vielen Fans zur Standardausrüstung bei einer Super-Bowl-Übertragung. Das weiß auch der Hersteller Pringles und hat entsprechend einen Werbespot für das NFL-Finale gestaltet.
Amazon's "Sexy Alexa"
Schauspieler Michael B. Jordan ist die Alexa der Träume in diesem Amazon Werbeclip.
Externer Inhalt
Rockstar und das Scheinwerferlicht
Rapper Lil Baby ermutigt in diesem Rockstar-Werbeclip, seine Träume zu verfolgen.
Super-Bowl-Werbespot: Tide und Jason Alexander
Kreativ wurde auch der Waschmittelhersteller Tide. Als Pullover muss man auch so einiges aushalten. Das wurde mit der gewissen Prise Humor umgesetzt.
Pepsi und The Weeknd: Das Warten auf die Halbzeitshow
Pepsi ist nicht nur Sponsor beim Super Bowl, sondern auch Namensgeber der Halbzeitshow. Kein Wunder also, dass der Werbespot des Getränkeherstellers mit "The Weeknd" in der Hauptrolle besetzt ist. Der Musiker ist der Hauptact in der Halbzeitshow.
Einige Unternehmen verheimlichen jedoch noch ihre Werbespots für den Super Bowl. Sie veröffentlichen stattdessen Teaser, die zumindest schon mal einen ersten Eindruck vermitteln.
Doritos mit Matthew McConaughey
Cheetos und Ashton Kutcher mit Mila Kunis
Hat sie wirklich die Cheetos geklaut? Mila Kunis, Ashton Kutcher und Shaggy gehören jetzt schon zu unseren Highlights bei den Super-Bowl-Commercials 2021.
Super-Bowl-Werbung 2021: M&M's
Die auch in Deutschland bekannten M&M's Figuren spielen auch im Werbesport in den USA die Hauptrolle.
Budweiser mit besonderer Botschaft zum Super Bowl
Budweiser ist einer der größten Bierhersteller in den USA. Jedes Jahr schalten sie eine Werbung beim Super Bowl. Doch dieses Jahr ist alles anders. In einer emotionalen Botschaft erklärt das Unternehmen, warum dieses Jahr kein Spot von ihnen erscheinen wird.
Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.