Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespots der SB-Geschichte

25. Doritos | Pug Attack | 2011

Man baut einen fiesen Typen auf, der es offenbar liebt, wenn Hunde gegen Glastüren rennen und sieht dann zu, wie er seine verdiente Quittung bekommt. Doritos hat im Laufe der Jahre einige großartige Super-Bowl-Werbespots abgeliefert, doch dieser hier aus dem Super Bowl XLV gehört zu ihren besten.

24. FedEx | Caveman | 2006

FedEx war vielleicht nicht das erste Unternehmen, das Höhlenmenschen in einer großen Werbekampagne eingesetzt hat, aber diesen Spot haben sie perfekt getroffen.

23. Mountain Dew | Puppy Monkey Baby | 2016

Das ist einer der besten Werbespots aller Zeiten in der Kategorie "Was habe ich mir da gerade angeschaut?". Der Clip von Mountain Dew ist zwar verstörend, gleichzeitig kann man aber kaum wegsehen. Außerdem bleibt das ständig wiederholte "Puppy Monkey Baby" als echter Ohrwurm im Kopf hängen.

22. Nike | So Win | 2025

Nike hat mit diesem Spot seine "Just Do It"-Wurzeln voll ausgespielt. Legt man Led Zeppelins "Whole Lotta Love" unter eine Montage von Eliteathleten, die ihre Kritiker zum Schweigen bringen, ist das fast automatisch ein Erfolg.

21. The Farmer's Dog | Forever | 2023

Hunde ziehen halt immer. The Farmer’s Dog hat uns beim Super Bowl LVII einen der denkwürdigsten Werbespots des Jahres beschert. Herzergreifend.

20. Tide | Talking Stain | 2008

Nur wenige Dinge sind unangenehmer, als mit einem auffälligen Fleck auf dem Shirts in der Öffentlichkeit zu stehen. Die Werbung "Talking Stain" von Tide lief während des Super Bowl XLII.

19. Honda | Yearbooks | 2017

Der Super Bowl-Sonntag ist ein Tag, an dem jeder Spieler auf dem Feld seinen Lebenstraum verwirklichen kann. Genau darum geht es in diesem Honda-Werbespot aus dem Super Bowl LI. Der Spot verbindet Nostalgie mit Humor.

18. Hyundai | Smart Park | 2020

Hyundai ließ sich für diesen Spot zu Super Bowl LIV von New England inspirieren. Sie versammelten eine ganze Reihe von Boston-Stars: John Krasinski, Chris Evans, Rachel Dratch und "Big Papi" selbst. Die Werbung sorgte während der Werbepause für einige Lacher und brachte die Botschaft definitiv rüber.

17. PopCorners | "Breaking Bad" | 2023

Aaron Paul und Bryan Cranston schlüpften wieder in ihre Rollen als Jesse Pinkman und Walter White für diesen "Breaking Bad"-Werbespot. Auch der Schöpfer und Regisseur der Serie, Vince Gilligan, kehrte zurück, um PopCorners den Clip für Super Bowl LVII zu kreieren.

16. Walmart | Famous Cars | 2019

Dieser Werbespot für den Abholservice von Walmart, der während Super Bowl LIII lief, hat für jeden etwas zu bieten. Lightning McQueen. Das Batmobil. Der Ecto-1. Ein "Jurassic Park"-Jeep. Diese und noch einige weitere bekannte Fahrzeuge aus der Popkultur sorgten für einen unterhaltsamen Touch für die Zuschauer.

15. NFL | NFL 100 | 2017

Die NFL hat in letzter Zeit einige unterhaltsame Super-Bowl-Werbespots gezeigt, aber der Spot zur Feier der 100. Saison der Liga ist vermutlich der beste. Einige der größten NFL-Stars, vergangene wie gegenwärtige, kamen für den Clip zu Super Bowl LIV zusammen.

14. Budweiser | Instant Replay | 2003

Die Clydesdales sind eine Super-Bowl-Tradition. Dies ist einer der beliebteren Spots, in denen sie mitgewirkt haben. Die Einbindung des Zebras sowie die pointierte Schlusszeile machten den Werbespot während der Super-Bowl-XXXVII-Werbepausen besonders einprägsam. Ein weiteres bemerkenswertes Detail: Regie führte der inzwischen berühmte Filmemacher Zack Snyder.

13. Parmount+ | Mountain of Entertainment | 2024

Weltklasse. Paramount ist bei seinem Super-Bowl-LVIII-Spot wirklich aufs Ganze gegangen. Es hat sich ausgezahlt. Sir Patrick Stewart wirft Arnold aus "Hey Arnold" gegen eine Klippe. Kombiniert man das noch mit Auftritten von Halos Master Chief, Drew Barrymore, Creed, Jeff Probst, der auf einer "Survivor"-Fackel spielt, und einer verständlicherweise nervösen Peppa Pig, hat man einen echten Volltreffer gelandet.

12. FedEx | "Cast Away" | 2003

Als "Cast Away" im Dezember 2000 veröffentlicht wurde, war der Film ein großer Erfolg. Nur ein paar Jahre später diente er auch als Inspiration für einen Super-Bowl-Werbespot von FedEx. Der Clip von Super Bowl XXXVII ist eine Parodie auf Tom Hanks’ Figur im Film und einen FedEx-Mitarbeiter, der nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel gestrandet ist. Das Ende dieses Werbespots nimmt jedoch einen leicht anderen Ton an als der Oscar-nominierte Film.

11. Volkswagen | The Force | 2011

"Star Wars" geht immer. So ging Volkswagen in diesem Super-Bowl-XLV-Spot von 2011 vor. "The Imperial March" sorgt für die bekannte musikalische Untermalung, und der kleine Darth Vader war der perfekte Weg, um die Fernstartfunktion des neuen Passat zu präsentieren.

10. Reebok | Terry Tate: Office Linebacker | 2003

Terry Tate feierte sein Debüt während des Super Bowl XXXVII und wurde sofort zu einem viralen Hit. Tate bekam sogar eine ganze Reihe von Werbespots, in denen er streng die Regeln im Büro durchsetzt. Schauspieler Lester Speight war früher Linebacker an der Morgan State University und hatte bei mehreren USFL-Teams vorgesprochen, bevor er die beliebte Rolle des Office Linebacker übernahm.

9. E*Trade | Talking Babies | 2008

Lange bevor KI Prominente in singende Babys verwandeln konnte, sorgte das sprechende E*Trade-Baby beim Super Bowl XLII für großes Aufsehen. Es war so beliebt, dass es eine ganze Reihe von Spin-off-Spots inspirierte, in denen noch mehr sprechende Babys auftraten.

8. Pepsi | Cindy Crawford | 1992

Der Super-Bowl-XXVI-Spot von Pepsi mit Supermodel Cindy Crawford verdrehte einigen Zuschauern den Kopf. Während des gesamten Werbespots liegt der Fokus auf Crawford, doch es gibt einen Plot Twist. Crawford kehrte später für eine weitere Rolle in einem Pepsi-Super-Bowl-Spot im Jahr 2018 zurück.

7. Coca-Cola | Mean Joe Greene | 1980

Dieser Coca-Cola-Spot wurde kurz vor dem Super Bowl veröffentlicht, erlangte aber erst während des Mega-Events großen Kult-Status. Joe Greene spielte im selbigen und gewann mit den Pittsburgh Steelers gegen die Los Angeles Rams.

6. Budweiser | Frogs | 1995

Budweiser hat sich im Laufe der Jahre einen Ruf für erfolgreiche Super-Bowl-Werbespots aufgebaut, und der Spot mit den Fröschen aus Super Bowl XXIX ist ein weiteres Beispiel dafür. Ähnlich wie der "Whassup?"-Spot setzt auch dieser auf ein sehr einfaches Konzept. Die Frösche waren so erfolgreich und beliebt, dass die kleinen Amphibien mehrere Jahre lang erhalten blieben.

5. Wendy's | Where's the Beef? | 1984

Super Bowl XVIII war ein großes Ereignis für Werbespots, und einer der ikonischen Spots, der daraus hervorging, war "Where’s the Beef?". Noch vor der Ära der sozialen Medien nahm Wendy’s seine Fast-Food-Konkurrenten subtil aufs Korn, indem das Unternehmen sie wegen des absurd hohen Brötchen-zu-Fleisch-Verhältnisses ihrer Burger kritisierte.

4. McDonald's | Jordan vs. Bird | 1993

Wer würde nicht gerne sehen, wie Michael Jordan und Larry Bird in einem Eins-gegen-eins-Spiel gegeneinander antreten? Damit war dieser Super-Bowl-XXVII-Spot von Anfang an ein Gewinner. Die beiden NBA-Legenden kämpften auf dem Platz um einen Big Mac von McDonals und keiner wollte nachgeben.

3. Apple | 1984 | 1984

Normalerweise muss man ins Kino gehen, um ein Projekt von Ridley Scott zu sehen. Für diesen inzwischen berühmten Apple-Werbespot, der während des Super Bowl XVIII lief, wurde er als Regisseur engagiert. Der Spot fühlt sich tatsächlich an wie ein Sci-Fi-Film, den Scott selbst inszeniert hätte, und vermittelt sogar ein bisschen "Alien"- und "Blade Runner"-Atmosphäre. Kein Wunder, dass er so gut aufgenommen wurde.

2. Snickers | Betty White | 2010

Die Snickers-Kampagne "You’re Not You When You’re Hungry" hat in den letzten Jahren viele verschiedene Formen angenommen, mit zahlreichen Prominenten in den Spots. Dieser Super-Bowl-XLIV-Spot mit Betty White ist jedoch vermutlich der lustigste und bekannteste. Die verstorbene Schauspielerin und Komikerin beim Austeilen harter Hits und beim Trash-Talk in einem Pickup-Football-Spiel zu sehen, war wirklich unvergesslich.

1. Budweiser | "Whassup?" | 2000

