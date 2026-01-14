Quarterback der Oregon Ducks
NFL Draft 2026: Potenzieller Top-Pick Dante Moore bleibt ein weiteres Jahr am College
- Veröffentlicht: 14.01.2026
- 21:14 Uhr
- ran.de
Dante Moore galt als einer der potenziellen Top-Picks für den NFL Draft 2026. Doch der Quarterback bleibt seinem College-Team ein weiteres Jahr treu.
Der NFL Draft 2026 findet ohne einen der potenziell besten Quarterbacks seiner Klasse statt. Wie Dante Moore, Spielmacher der Oregon Ducks, bei "ESPN" mitteilte, wird er ein weiteres Jahr am College verbringen.
Der 20-Jährige wurde in vielen Mock Drafts als zweiter Quarterback nach Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza gesehen. Nun wird er voraussichtlich erst 2027 in die NFL kommen.
Moore begann seine College-Karriere 2023 bei den UCLA Bruins, wechselte aber nach nur einer Saison nach Oregon. Dort war er zunächst Backup von Dillon Gabriel und übernahm 2025 den Posten als Starter.
Dante Moore galt als möglicher Jets-Pick
In seiner ersten Saison als Stamm-Quarterback warf er 30 Touchdowns und zehn Interceptions, zudem führte er die Ducks ins Playoff-Halbfinale. Dort verlor Oregon deutlich gegen die Indiana Hoosiers um Mendoza.
Durch seine Entscheidung bringt Moore vermutlich die Planungen einzelner NFL-Teams durcheinander. So galten etwa die New York Jets, die an Nummer zwei picken, als möglicher Fit für Moore.
Finanziell verbucht er seinerseits einige Einbußen. Als Nummer-2-Pick hätte er einen voll garantierten Vertrag über rund 50 Millionen Dollar erhalten können. Doch auch für 2027 gilt er als einer der Top-Picks.