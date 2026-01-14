Dante Moore galt als einer der potenziellen Top-Picks für den NFL Draft 2026. Doch der Quarterback bleibt seinem College-Team ein weiteres Jahr treu.

Der NFL Draft 2026 findet ohne einen der potenziell besten Quarterbacks seiner Klasse statt. Wie Dante Moore, Spielmacher der Oregon Ducks, bei "ESPN" mitteilte, wird er ein weiteres Jahr am College verbringen.

Der 20-Jährige wurde in vielen Mock Drafts als zweiter Quarterback nach Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza gesehen. Nun wird er voraussichtlich erst 2027 in die NFL kommen.

Moore begann seine College-Karriere 2023 bei den UCLA Bruins, wechselte aber nach nur einer Saison nach Oregon. Dort war er zunächst Backup von Dillon Gabriel und übernahm 2025 den Posten als Starter.