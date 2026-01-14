- Anzeige -
- Anzeige -
Quarterback der Oregon Ducks

NFL Draft 2026: Potenzieller Top-Pick Dante Moore bleibt ein weiteres Jahr am College

  • Veröffentlicht: 14.01.2026
  • 21:14 Uhr
  • ran.de

Dante Moore galt als einer der potenziellen Top-Picks für den NFL Draft 2026. Doch der Quarterback bleibt seinem College-Team ein weiteres Jahr treu.

Der NFL Draft 2026 findet ohne einen der potenziell besten Quarterbacks seiner Klasse statt. Wie Dante Moore, Spielmacher der Oregon Ducks, bei "ESPN" mitteilte, wird er ein weiteres Jahr am College verbringen.

Der 20-Jährige wurde in vielen Mock Drafts als zweiter Quarterback nach Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza gesehen. Nun wird er voraussichtlich erst 2027 in die NFL kommen.

Moore begann seine College-Karriere 2023 bei den UCLA Bruins, wechselte aber nach nur einer Saison nach Oregon. Dort war er zunächst Backup von Dillon Gabriel und übernahm 2025 den Posten als Starter.

- Anzeige -
- Anzeige -

Dante Moore galt als möglicher Jets-Pick

In seiner ersten Saison als Stamm-Quarterback warf er 30 Touchdowns und zehn Interceptions, zudem führte er die Ducks ins Playoff-Halbfinale. Dort verlor Oregon deutlich gegen die Indiana Hoosiers um Mendoza.

Durch seine Entscheidung bringt Moore vermutlich die Planungen einzelner NFL-Teams durcheinander. So galten etwa die New York Jets, die an Nummer zwei picken, als möglicher Fit für Moore.

Finanziell verbucht er seinerseits einige Einbußen. Als Nummer-2-Pick hätte er einen voll garantierten Vertrag über rund 50 Millionen Dollar erhalten können. Doch auch für 2027 gilt er als einer der Top-Picks.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1067970413
News

Wird Hunter weiter Offensive und Defensive spielen?

  • 14.01.2026
  • 20:55 Uhr
imago images 1070694937
News

Hot Takes: Bills zu Null, Niners-Star bricht Uralt-Rekord

  • 14.01.2026
  • 20:31 Uhr
SPORTS-FBN-PRESTON-COLUMN-BZ Baltimore Ravens head coach John Harbaugh, left, and owner Steve Bisciotti watch warm-ups before the final regular season home game at M&T Bank Stadium against the Pitt...
News

Harbaugh gefeuert: Ravens-Owner erklärt Entscheidung

  • 14.01.2026
  • 20:08 Uhr

NFL: Taylor Swift als Vorbild! Bills-Fans attackieren Josh Allens Frau

  • Video
  • 02:02 Min
  • Ab 0
January 4, 2026, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Baltimore Ravens head coach JOHN HARBAUGH in the tunnel before the NFL, American Football Herren, USA football game between the Pittsburgh Steelers a...
News

Geht's jetzt schnell? Harbaugh führt erstes Vor-Ort-Interview

  • 14.01.2026
  • 16:49 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Indianapolis Colts Dec 22, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the game agai...
News

NFL-Playoffs live: Übertragung im TV, Livestream & Ticker - wer die Spiele in der Divisional Round?

  • 14.01.2026
  • 16:15 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Divisional Playoffs: Zeiten der vier Spiele stehen fest

  • 14.01.2026
  • 16:15 Uhr
Mike Tomlin
News

Trainerposten im Ranking: Sind die Steelers unattraktiv?

  • 14.01.2026
  • 15:34 Uhr
SANTA CLARA, CA - JANUARY 03: Sam Darnold 14 of the Seattle Seahawks warms up before an NFL, American Football Herren, USA game between the Seattle Seahawks and the San Francisco 49ers on January 3...
News

Seahawks: Darnold als Hindernis auf dem Weg zum Super Bowl?

  • 14.01.2026
  • 14:53 Uhr
NFC Wild Card Playoffs: San Francisco 49ers v Philadelphia Eagles
News

Kommentar: Drama pur! NFL zeigt anderen Sportarten, wie Titelkampf geht

  • 14.01.2026
  • 14:50 Uhr