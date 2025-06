NFL Dublin Game mit Steelers vs. Vikings: Das kosten die Tickets für das Irland-Spiel

Für das NFL Dublin Game 2025 zwischen den Pittsburgh Steelers und den Minnesota Vikings wurden nun die Ticketpreise bekanntgegeben.

In der Saison 2025 wird erstmals ein NFL-Spiel in Irland ausgetragen. Die Pittsburgh Steelers um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers treffen am 28. September im Croke Park in der irischen Hauptstadt Dublin auf die Minnesota Vikings mit Spielmacher J.J. McCarthy.

Nun wurde bekannt, wie viel die Tickets in den unterschiedlichen Kategorien für diese Partie kosten werden.

Die günstigsten Tickets gibt es bereits ab 85 Euro für die Category 7. Für Kinder gibt es nach Angaben der NFL in diesem Bereich eine Ermäßigung von 50 Prozent (42,50 Euro).

Die teuersten Ticket in der sogenannten Kategorie "Premium Central" kosten hingegen satte 495 Euro.

Offizieller Verkaufsstart der Tickets für das NFL Dublin Game ist der 17. Juni 2025.