NFL eröffnet neue Deutschland-Zentrale in Düsseldorf

Die nordamerikanische Football-Liga NFL hat in Düsseldorf ihre neue Deutschland-Zentrale eingeweiht. Die Räumlichkeiten befinden sich im Dreischeibenhaus in der Innenstadt der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Aus der neuen Zentrale heraus soll die Entwicklung der Sportart in Deutschland vorangetrieben werden.

"Es ist wichtig, jetzt ein dauerhaftes Zuhause hier zu haben", sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, dem SID. "Für uns war es wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, wo wir unser Headquarter aufmachen, der ein Interesse daran hat, dauerhaft den Sport wachsen zu lassen. Das ist in Düsseldorf der Fall."

Die Vertreter des Milliardenproduktes NFL haben in den vergangenen Jahren zunehmend den deutschen Markt für sich entdeckt. In der laufenden Saison werden zwei Partien in Frankfurt ausgetragen: Am 5. November trifft Meister Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins, eine Woche später spielen die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Im vergangenen Jahr hatte in München erstmals ein NFL-Spiel auf deutschem Boden stattgefunden.