NFL-Gehalt im Super Bowl: Diese gewaltigen Summen verdienen die Stars in der Postseason

In den NFL-Playoffs ist alles anders. Nicht nur in Sachen Dramatik und K.o.-System, in der Postseason werden die Profis auch anders bezahlt. Während in der Regular Season der NFL die Teams für das Gehalt ihrer Spieler zuständig sind, wird dieses in den Playoffs von der Liga übernommen. Dabei gibt es ein standardisiertes Gehaltssystem, bei dem kein Unterschied gemacht wird, ob es sich um einen Star-Quarterback oder den fünften Linebacker handelt.

Jeder Sportler bekommt gleich viel Geld. Geregelt ist das durch das "Collective Bargaining Agreement" - einen Tarifvertrag zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft. ran zeigt euch, was die Spieler in jeder Playoff-Runde verdienen. (Quelle: overthecap.com)

Wild Card Round In der Wild Card Round hängt die Bezahlung davon ab, ob man als Divisions-Sieger in die Playoffs eingezogen ist oder nicht. Die Spieler der Division-Champions erhalten 58.500 US-Dollar (ca. 48.800 Euro), die anderen Teams bekommen 53.500 US-Dollar (ca. 44.600 Euro). Die Spieler der beiden Conference-Sieger, die in der ersten Playoff-Woche noch nicht antreten müssen, erhalten ebenfalls jeweils 53.500 US-Dollar (ca. 44.600 Euro).

Divisional Round In der zweiten Playoff-Runde, in der die acht Top-Teams um den Einzug in die Championship Games kämpfen, gibt es finanziell keine Unterschiede. Jeder Spieler bekommt von der Liga 58.500 US-Dollar (ca. 48.800 Euro) auf sein Konto überwiesen.

Conference Championship Game Wer sich durch die Divisional Round kämpft, der hat die Chance auf den Conference-Titel und den damit verbundenen Einzug in den Super Bowl. Alle Informationen zur Halftime-Show 2026: Die bekanntesten Songs von Bad Bunny, Übertragungen im TV, Gastauftritte und Startzeit Auch finanziell eine lohnende Angelegenheit. Alle Sportler bekommen von der Liga 81.000 US-Dollar (ca. 67.550 Euro) ausbezahlt.

