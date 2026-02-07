Im Super-Bowl-Shop gibt es unzählige Produkte zu kaufen. Günstig sind diese dabei zumeist nicht. ran hat sich umgeschaut.

Jahr um Jahr sorgt der Super Bowl für rekordverdächtige Zahlen. Rekordverdächtig sind dabei vor allem die Preise. Und das nicht nur für die Werbespots in der Halbzeit und die Tickets im Stadion, auch die Artikel im Super-Bowl-Shop strapazieren den Geldbeutel mitunter gewaltig.

Vor dem NFL-Endspiel in Santa Clara zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks (Montag, ab 0:30 Uhr im Liveticker) hat sich ran im Shop umgesehen.

Der günstigste Preis wird dabei für einen einfachen Sticker mit dem Super-Bowl-Logo aufgerufen, den man für 6,99 US-Dollar erwerben kann. Wichtig: Die Preise aller Produkte werden ohne die im Anschluss fälligen Steuern ausgewiesen.

Verhältnismäßig erschwinglich ist auch ein Kühlschrankmagnet für knapp zwölf Dollar. Diverse Kuscheltiere mit Super-Bowl-Logo gibt es im Shop ebenfalls zu erwerben. Von einem Elefanten für 31 Dollar bis zu einem Pelikan für 41 Dollar ist für die Kleinen vieles dabei.