NFL: Green Bay Packers und Chicago Bears vor Division-Duell mit großen Verletzungssorgen

Die Chicago Bears und die Green Bay Packers müssen verletzungsbedingt im Division-Duell in Week 16 womöglich auf gleich mehrere Top-Spieler verzichten.

von Oliver Jensen

Das Division-Duell zwischen den Chicago Bears (10-4) und den Green Bay Packers (9-4-1) ist das Top-Spiel von Woche 16. Die beiden Traditionsteams treffen im "Sunday Night Game" aufeinander.

Umso bitterer, dass beide Teams wohl verletzungsbedingt auf zahlreiche Leistungsträger verzichten müssen.

Den Bears fehlen mit Rome Odunze (Fuß) und Luther Burden III (Sprunggelenk) zwei ihrer besten Wide Receiver. Odunze ist mit 661 Receiving-Yards die Nummer eins seiner Mannschaft, Burden III belegt mit 479 Yards teamintern Rang vier.

Es wird das dritte Spiel in Folge sein, das Odunze aufgrund seiner anhaltenden Fußverletzung verpasst, mit der er seit Ende Oktober zu kämpfen hat. Bereits vor dem ersten Duell der Bears mit den Packers (28:21 für Green Bay in Week 14) wurde der 23-Jährige aus dem Kader gestrichen, ehe er am vergangenen Sonntag gegen die Cleveland Browns kurzfristig ausfiel.

Burden III hingegen stand vergangene Woche noch auf dem Platz. Der 22-Jährige befindet sich in seiner ersten NFL-Saison, nachdem er im Draft 2025 in der 2. Runde an Position 39 gepickt wurde.