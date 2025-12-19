NFL: Seattle Seahawks gewinnen wildes Overtime-Comeback gegen Los Angeles Rams

Die Seattle Seahawks haben in einem wilden Spiel zum Auftakt des 16. Spieltags der NFL einen Overtime-Sieg eingefahren. Der bringt sie vorerst an die Spitze der NFC West.

Von Kai Esser

Ekstase in Seattle! Im Thursday Night Game des 16. NFL-Spieltags haben die Seattle Seahawks einen viel umjubelten 38:37-Erfolg gegen die Los Angeles Rams nach Overtime eingefahren und sich frühzeitig für die Playoffs qualifiziert.

Dabei lagen die Seahawks zunächst mit 14:30 zurück, ehe Sam Darnold eine Redzone Interception im 4. Quarter warf und das Spiel damit beinahe zu Gunsten der Rams beendete.

Den nachfolgenden Punt der Rams trug Rashid Shaheed jedoch zurück in die Endzone und leitete so das Comeback ein. Die Seahawks scorten drei Touchdowns inklusive Two Point Conversion, um das Spiel schlussendlich nach Overtime zu gewinnen

Sam Darnold kam am Ende auf 270 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Receiver Jaxson-Smith Njigba kam auf 96 Yards und den entscheidenden Touchdown in der Overtime. Auch Tight End AJ Barner durfte sich neben 49 Yards über einen House Call freuen.

Bester Läufer war Kenneth Walker mit genau 100 Yards, er erlief genau so einen Touchdown wie Zach Charbonnet (32 Yards). Die Seahawks gewinnen also das Spiel, obwohl das Turnover Battle mit 0:3 verlieren.