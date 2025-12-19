- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL: Rob Gronkowski sagt Karriereende von Travis Kelce voraus

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 11:01 Uhr
  • Oliver Jensen

Travis Kelce war einer der wenigen Lichtblicke bei den enttäuschenden Kansas City Chiefs. Dennoch rechnet NFL-Ikone Rob Gronkowski mit einem Karriereende des Tight Ends.

von Oliver Jensen

Die Saison 2025 war für die Kansas City Chiefs ein Desaster.

Die Franchise verpasst erstmals seit 2014 die Playoffs und verlor zu allem Übel auch noch Star-Quarterback Patrick Mahomes aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Patriots-Ikone Rob Gronkowski glaubt, dass dies Auswirkungen auf die weitere Karriereplanung von Travis Kelce haben könnte.

"Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Travis Kelce nächstes Jahr nicht zurückkehren wird", prognostizierte Gronkowski in der "Up & Adams Show with Kay Adams".

- Anzeige -
- Anzeige -

Travis Kelce Podcast-Star und Verlobter von Taylor Swift

Der 36-Jährige verbrachte bislang seine gesamte Karriere bei den Chiefs gewann drei Super Bowls und wurde zehn Mal für den Pro Bowl nominiert.

Abseits des Spielfelds hat Kelce ein abwechslungsreiches Leben. Er moderiert zusammen mit seinem Bruder Jason den beliebten "New Heights"-Podcast und ist mit Musik-Weltstar Taylor Swift verlobt – all das sind Faktoren, die seine Zukunftspläne beeinflussen könnten.

"Er hatte eine bedeutende Karriere. Er hatte dieses Jahr eine ausgezeichnete Saison. Er ist immer noch ein Top-Tight End in der NFL", führte "Gronk" weiter aus.

Kelce steht in der laufenden Saison bei 797 Receiving Yards und fünf Touchdowns. Dennoch glaubt Gronkowski, dass nun der richtige Zeitpunkt für ein Karriereende gekommen ist.

"An dem Punkt, an dem die Chiefs gerade stehen, mit Patrick Mahomes, der verletzt wurde, und all dem, was sonst noch in Travis Kelces Leben passiert, denke ich, dass dies sein letztes Jahr ist. Was für eine beeindruckende Karriere er dann hatte, daran besteht kein Zweifel."

Der Vertrag von Kelce endet nach der Saison, wodurch er zum Free Agent wird.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1069925743
News

Amon-Ra schlägt Aaron Rodgers - ran tippt den 16. Spieltag

  • 19.12.2025
  • 12:07 Uhr
New England Patriots v New Orleans Saints - NFL 2025
News

Drohnen-Abwehr: Gesetz zum Schutz von NFL-Stadien verabschiedet

  • 19.12.2025
  • 11:58 Uhr
Miami Dolphins v New York Jets - NFL 2025
News

Kommentar: Dolphins stehen wegen Tua vor einem Desaster

  • 19.12.2025
  • 11:33 Uhr
Los Angeles Rams v Seattle Seahawks - NFL 2025
News

Wildes OT-Comeback! Seahawks holen sich NFC-Spitze

  • 19.12.2025
  • 11:18 Uhr
December 7, 2025: Green Bay Packers running back Josh Jacobs (8) scores a touchdown against Chicago Bears safety Kevin Byard III (31) as Green Bay Packers wide receiver Jayden Reed (11) helps in Gr...
News

Packers gegen Bears: Große Verletzungssorgen vor Division-Duell

  • 19.12.2025
  • 10:39 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Rams at Seattle Seahawks Dec 18, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks running back Zach Charbonnet (26) celebrates after scoring a touchdo...
News

Playoff Picture: Seahawks machen Postseason klar

  • 19.12.2025
  • 10:10 Uhr

KI zeigt NFL-Teamlogos im crazy Silvesterlook

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0

NFL: 225 Yards! Puka Nacua mit grandiosem Auftritt

  • Video
  • 02:35 Min
  • Ab 0

NFL: Erstmals seit 23 Jahren! Wieso die AFC verrückt spielt

  • Video
  • 06:57 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 19.12.2025
  • 08:41 Uhr