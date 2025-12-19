"Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Travis Kelce nächstes Jahr nicht zurückkehren wird", prognostizierte Gronkowski in der "Up & Adams Show with Kay Adams".

Patriots -Ikone Rob Gronkowski glaubt, dass dies Auswirkungen auf die weitere Karriereplanung von Travis Kelce haben könnte.

Die Franchise verpasst erstmals seit 2014 die Playoffs und verlor zu allem Übel auch noch Star-Quarterback Patrick Mahomes aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Die Saison 2025 war für die Kansas City Chiefs ein Desaster.

Travis Kelce war einer der wenigen Lichtblicke bei den enttäuschenden Kansas City Chiefs. Dennoch rechnet NFL-Ikone Rob Gronkowski mit einem Karriereende des Tight Ends.

Travis Kelce Podcast-Star und Verlobter von Taylor Swift

Der 36-Jährige verbrachte bislang seine gesamte Karriere bei den Chiefs gewann drei Super Bowls und wurde zehn Mal für den Pro Bowl nominiert.

Abseits des Spielfelds hat Kelce ein abwechslungsreiches Leben. Er moderiert zusammen mit seinem Bruder Jason den beliebten "New Heights"-Podcast und ist mit Musik-Weltstar Taylor Swift verlobt – all das sind Faktoren, die seine Zukunftspläne beeinflussen könnten.

"Er hatte eine bedeutende Karriere. Er hatte dieses Jahr eine ausgezeichnete Saison. Er ist immer noch ein Top-Tight End in der NFL", führte "Gronk" weiter aus.

Kelce steht in der laufenden Saison bei 797 Receiving Yards und fünf Touchdowns. Dennoch glaubt Gronkowski, dass nun der richtige Zeitpunkt für ein Karriereende gekommen ist.

"An dem Punkt, an dem die Chiefs gerade stehen, mit Patrick Mahomes, der verletzt wurde, und all dem, was sonst noch in Travis Kelces Leben passiert, denke ich, dass dies sein letztes Jahr ist. Was für eine beeindruckende Karriere er dann hatte, daran besteht kein Zweifel."

Der Vertrag von Kelce endet nach der Saison, wodurch er zum Free Agent wird.