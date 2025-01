NFL: Heißes Gerücht um Bill Belichick - Tom Brady will Legende wohl zu Comeback überreden

Spektakuläre Wende bei Bill Belichick? Eigentlich übernimmt der einstige NFL-Erfolgscoach einen Posten im College-Football. Doch nun kämpft ausgerechnet sein einstiger Superstar Tom Brady um eine Rückkehr seines Weggefährten als Coach in die NFL.

Führt Tom Brady seinen einstigen Mentor Bill Belichick zurück in die NFL?

Eigentlich hat Belichick am 11. Dezember 2024 einen ab der kommenden College-Saison laufenden Fünfjahresvertrag als Head Coach bei der University of North Carolina unterschrieben.

Doch wie Tom Pelissero vom "NFL Network" berichtet, soll Tom Brady, Anteilseigner der Las Vegas Raiders, kürzlich mit seinem Ex-Trainer besprochen haben, unter welchen Umständen ein Engagement Belichicks bei den Raiders vorstellbar wäre. Las Vegas hatte sich nach dem Verpassen der Playoffs am Dienstag von Head Coach Antonio Pierce getrennt.

Laut Pelissero gebe es in Belichicks Vertrag eine Buyout-Klausel in Höhe von 10 Millionen Dollar, wenn der 72-Jährige noch vor dem 1. Juni 2025 aus seinem Vertrag gekauft werde. Allerdings sei nicht endgültig klar, ob diese Klausel auch bei einem NFL-Engagement schon in den kommenden Wochen gelte.