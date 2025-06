NFL-Legende Barry Sanders enthüllt Herzinfarkt: "Dachte, es sei so etwas wie Sodbrennen

NFL-Legende Barry Sanders enthüllt in einem Interview, dass er im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt erlitten hat.

Während seiner NFL-Karriere bei den Detroit Lions konnte Barry Sanders unzählige Menschen mit seinen bärenstarken Leistungen auf dem Spielfeld begeistern. Nun hofft der ehemalige Running Back, erneut andere inspirieren zu können, wenn auch auf andere Art und Weise.

Im Juni vergangenen Jahres gab Sanders öffentlich bekannt, einen "Schreck" in Bezug auf seine Gesundheit erlebt zu haben. Seinerzeit war von einer Untersuchung am Herzen die Rede. In einem "CBS"-Interview hat der 56-Jährige diese Aussage nun präzisiert.

Demnach erlitt Sanders einen Herzinfarkt, als er an einem Rekrutierungsbesuch für seinen Sohn teilnahm.

"Ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben", sagte Sanders in einem Interview, das im Rahmen der Sendung "The Making of a Heart Attack" am Wochenende ausgestrahlt wird. "Ich dachte, es sei so etwas wie Sodbrennen, aber es blieb irgendwie bestehen.“