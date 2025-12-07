NFL - Indianapolis Colts: Daniel Jones fällt nach Achillessehnenriss lange aus

Daniel Jones zieht sich im Spiel seiner Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars ohne Fremdeinwirkung wohl einen Achillessehnenriss zu. Die Saison des Quarterbacks wäre damit beendet.

Kurz vor dem Ende des ersten Viertels des NFL-Spiels in Jacksonville passierte ist: Daniel Jones lief beim Stand von 7:14 in der Pocket zurück, um einen Pass zu werfen.

Ohne Fremdeinwirkung knickte das rechte Bein des Quarterbacks der Indianapolis Colts weg. Der 28-Jährige blieb am Boden liegen und merkte offenbar sofort, dass er sich schwerer verletzt hatte. Er zog seinen Helm aus und schlug damit wütend auf den Boden.

Kurz darauf wurde er von Betreuern vom Feld gebracht.