Anzeige
Die Preseason der NFL im Livestream auf Joyn

NFL - Indianapolis Colts: Schon wieder verletzt! Anthony Richardson läuft die Zeit davon - ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 08.08.2025
  • 12:49 Uhr
  • Philipp Schmalz

Kaum war die Preseason gestartet, da musste Anthony Richardson schon wieder vom Feld – verletzt. Für die Indianapolis Colts wird das auf Dauer zum unhaltbaren Zustand.

Von Philipp Schmalz

Keine acht Minuten waren gespielt, da musste Anthony Richardson bereits den nächsten Rückschlag seiner noch jungen Karriere verkraften. Nach einem Sack von Ravens-Verteidiger David Ojabo war "mein Finger in eine Richtung gerichtet", wie Richardson nach der Partie erklärte.

Der Quarterback der Indianapolis Colts hat sich erneut verletzt und ist genau deshalb für die Franchise nicht mehr lange tragbar.

Anzeige
Anzeige
NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills Training Camp Jul 23, 2025; Rochester, NY, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) throws a pass during training camp at St. John Fisher Univ...

Die NFL Preseason 2025 LIVE im Stream auf Joyn!

Ausgewählte Spiele der NFL Preseason können über Joyn auf dem NFL Network verfolgt werden.

Anzeige

2023 kam der heute 23-Jährige als 4. Pick des Drafts zu den Colts und sollte die Franchise zurück in die Erfolgsspur bringen. Nach zwei Spielzeiten ist die Euphorie rund um den physischen Ausnahmeathleten verpufft.

So athletisch Richardson auch ist – sein Körper scheint den Dauerbelastungen der NFL nicht gewachsen. Ein oft zitierter Spruch im Sport lautet: "Availability is the best ability". Verfügbarkeit ist die beste Fähigkeit.

Und genau hier liegt das Problem: Richardson war bisher schlichtweg nicht regelmäßig verfügbar.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

2023 stand er aufgrund einer Gehirnerschütterung und Problemen mit dem Schultereckgelenk nur in vier Spielen auf dem Rasen, 2024 verpasste er insgesamt vier Partien mit kleineren Verletzungen.

Natürlich ist der nun ausgekugelte Finger kein Kreuzbandriss, aber es ist das nächste Kapitel in einer zu früh viel zu langen Verletzungshistorie.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wie lange ist Richardson für die Indianapolis Colts noch tragbar?

Und auch auf dem Platz offenbart der 23-Jährige immer wieder Probleme. In seiner NFL-Karriere brachte er bisher lediglich knapp über die Hälfte seiner Würfe an den Mann – ein Wert, der ligaweit am unteren Ende liegt. Elf Touchdowns stehen derweil 13 Interceptions gegenüber. Zudem musste Richardson in bisher 15 Spielen bereits 21 Sacks einstecken.

Es scheint, als bräuchte Richardson noch Zeit.

Zeit, die allerdings niemand hat. Weder er selbst noch die Colts, die in der Offseason mit Daniel Jones bereits einen erfahrenen, wenn auch umstrittenen Quarterback als potenziellen Ersatz ins Team holten.

Indianapolis steht erneut kurz vor einem Scheideweg: Setzt man weiter auf ein "fragiles Versprechen"? Oder muss man sich nach einem neuen Leader umschauen?

Richardsons Uhr tickt. Sollte er die nächste Chance nicht nutzen, könnte sein Kapitel bei den Colts schneller enden, als es begonnen hat.

Mehr News und Videos zur NFL

NFL-Legende mit neuem Job? Superstar fotografiert Ex-Teams

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0
Indianapolis Colts v Baltimore Ravens - NFL Preseason 2025
News

Bitter! Colts-QB Richardson verletzt sich im ersten Spiel

  • 08.08.2025
  • 10:28 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers Minicamp Jun 11, 2025; Tampa, FL, USA; Tampa Bay Buccaneers defensive tackle Desmond Watson (56) works out at One Buc Place. Tampa One Buc Pl...
News

Schwerstem NFL-Spieler droht Ungemach

  • 08.08.2025
  • 10:28 Uhr
imago images 1064380307
News

Rolle rückwärts? Doch kein Riechsalz-Verbot in der NFL

  • 08.08.2025
  • 10:20 Uhr

NFL: Amon-Ra St. Brown verzückt Fans im Lions-Trainingscamp

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Geblocktes Field Goal! Carroll verpasst Sieg gegen Seahawks

  • Video
  • 06:24 Min
  • Ab 0
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 08.08.2025
  • 08:42 Uhr

NFL-Highlights: Chaos bei Pick Six! Bengals-Star tankt sich durch zum TD

  • Video
  • 04:54 Min
  • Ab 0
Miami Dolphins v Houston Texans
News

NFL: Texans-Star Jimmie Ward erneut in Haft

  • 08.08.2025
  • 07:36 Uhr

NFL: Adams glaubt nicht an Travis Hunters Doppelrolle!

  • Video
  • 01:44 Min
  • Ab 0