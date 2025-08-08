Kaum war die Preseason gestartet, da musste Anthony Richardson schon wieder vom Feld – verletzt. Für die Indianapolis Colts wird das auf Dauer zum unhaltbaren Zustand. Von Philipp Schmalz Keine acht Minuten waren gespielt, da musste Anthony Richardson bereits den nächsten Rückschlag seiner noch jungen Karriere verkraften. Nach einem Sack von Ravens-Verteidiger David Ojabo war "mein Finger in eine Richtung gerichtet", wie Richardson nach der Partie erklärte. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn Der Quarterback der Indianapolis Colts hat sich erneut verletzt und ist genau deshalb für die Franchise nicht mehr lange tragbar.

2023 kam der heute 23-Jährige als 4. Pick des Drafts zu den Colts und sollte die Franchise zurück in die Erfolgsspur bringen. Nach zwei Spielzeiten ist die Euphorie rund um den physischen Ausnahmeathleten verpufft. So athletisch Richardson auch ist – sein Körper scheint den Dauerbelastungen der NFL nicht gewachsen. Ein oft zitierter Spruch im Sport lautet: "Availability is the best ability". Verfügbarkeit ist die beste Fähigkeit. Und genau hier liegt das Problem: Richardson war bisher schlichtweg nicht regelmäßig verfügbar.

2023 stand er aufgrund einer Gehirnerschütterung und Problemen mit dem Schultereckgelenk nur in vier Spielen auf dem Rasen, 2024 verpasste er insgesamt vier Partien mit kleineren Verletzungen. Natürlich ist der nun ausgekugelte Finger kein Kreuzbandriss, aber es ist das nächste Kapitel in einer zu früh viel zu langen Verletzungshistorie.

