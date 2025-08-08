Zum Auftakt der NFL Preaseason zeigte sich der amtierende Super-Bowl-Champion Philadelphia auch ohne die großen Stars in guter Frühform. Auch die Ravens feierten einen Sieg. Für die Philadelphia Eagles als amtierender NFL Champion läuft die Vorbereitung zur Saison 2025 planmäßig. Der Super-Bowl-Sieger gewann zum Auftakt der Preseason mit 34:27 gegen die Cincinnati Bengals. Dabei verzichtete Coach Nick Sirianni erwartungsgemäß auf zahlreiche Stars wie Quarterback Jalen Hurts und Runningback Saquon Barkley. NFL: Patellasehne gerissen - Saison-Aus für O-Liner Rashawn Slater

Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers wechselt erneut seinen Helm Anders sah es bei bei den Bengals aus, Cincinnati brachte Quarterback-Star Joe Burrow bei der Niederlage gegen die Eagles zum Einsatz. Auch NFL-Receiving-Leader Ja'Marr Chase stand bei den letztlich unterlegenen Bengals auf dem Feld.

"Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber es war ein guter Start. Es ist einfach schön, wieder Football zu spielen", wurde Burrow nach dem Spiel zitiert. Er warf für 123 Yards und zwei Touchdowns, einen davon auf Chase.

Colts verlieren Spiel und Richardson Bei der 16:24-Niederlage gegen die Baltimore Ravens mussten die Indianapolis Colts zudem gleich in der ersten Begegnung der Preseason noch eine Verletzung von Quarterback Anthony Richardson hinnehmen. Richardson renkte sich bereits im ersten Viertel bei einem Sack von David Ojabo den kleinen Finger an der Wurfhand aus. "Mein Finger war in eine andere Richtung gerichtet", sagte Richardson anschließend über seine Verletzung, die für ihn letztlich auch das vorzeitige Ende der Partie bedeutete.

Besonders ärgerlich für Richardson ist das frühe Aus, da er sich immer noch im teaminternen Zweikampf mit Veteran Daniel Jones um den Platz als Starting Quarterback der Colts befindet.