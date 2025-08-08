Anzeige
NFL

NFL - Preseason: Champion Philadelphia startet mit Sieg - Sorge um Colts-Quarterback Richardson

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 08:29 Uhr
  • ran.de

Zum Auftakt der NFL Preaseason zeigte sich der amtierende Super-Bowl-Champion Philadelphia auch ohne die großen Stars in guter Frühform. Auch die Ravens feierten einen Sieg.

Für die Philadelphia Eagles als amtierender NFL Champion läuft die Vorbereitung zur Saison 2025 planmäßig. Der Super-Bowl-Sieger gewann zum Auftakt der Preseason mit 34:27 gegen die Cincinnati Bengals.

Dabei verzichtete Coach Nick Sirianni erwartungsgemäß auf zahlreiche Stars wie Quarterback Jalen Hurts und Runningback Saquon Barkley.

Anders sah es bei bei den Bengals aus, Cincinnati brachte Quarterback-Star Joe Burrow bei der Niederlage gegen die Eagles zum Einsatz. Auch NFL-Receiving-Leader Ja'Marr Chase stand bei den letztlich unterlegenen Bengals auf dem Feld.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

  • Spielplan

  • Teams

Anzeige

"Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber es war ein guter Start. Es ist einfach schön, wieder Football zu spielen", wurde Burrow nach dem Spiel zitiert. Er warf für 123 Yards und zwei Touchdowns, einen davon auf Chase.

Anzeige

Colts verlieren Spiel und Richardson

Bei der 16:24-Niederlage gegen die Baltimore Ravens mussten die Indianapolis Colts zudem gleich in der ersten Begegnung der Preseason noch eine Verletzung von Quarterback Anthony Richardson hinnehmen.

Richardson renkte sich bereits im ersten Viertel bei einem Sack von David Ojabo den kleinen Finger an der Wurfhand aus. "Mein Finger war in eine andere Richtung gerichtet", sagte Richardson anschließend über seine Verletzung, die für ihn letztlich auch das vorzeitige Ende der Partie bedeutete.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL-Highlights: Chaos bei Pick Six! Bengals-Star tankt sich durch zum TD

Besonders ärgerlich für Richardson ist das frühe Aus, da er sich immer noch im teaminternen Zweikampf mit Veteran Daniel Jones um den Platz als Starting Quarterback der Colts befindet.

Raiders mit Unentschieden gegen die Seahawks

Die Las Vegas Raiders kamen derweil zu einem 23:23 gegen die Seattle Seahawks. Dabei lagen die die Seahawks zur Pause bereits mit 16:3 in Führung.

Bei nur noch fünf Sekunden auf der Uhr verpassten die Raiders am Ende aber sogar den möglichen Sieg durch einen missglückten Field-Goal-Versuch von Carlson aus 55 Yards.

News und Videos zur NFL

NFL-Highlights: Geblocktes Field Goal! Carroll verpasst Sieg gegen Seahawks

  • Video
  • 06:24 Min
  • Ab 0
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 08.08.2025
  • 08:42 Uhr
Miami Dolphins v Houston Texans
News

NFL: Texans-Star Jimmie Ward erneut in Haft

  • 08.08.2025
  • 07:36 Uhr

NFL: Adams glaubt nicht an Travis Hunters Doppelrolle!

  • Video
  • 01:44 Min
  • Ab 0
August 7, 2025, Tampa, Florida, USA: Tampa Bay Buccaneers quarterback Baker Mayfield (6) warms up during training camp at the AdventHealth Training Center in Tampa on Thursday, Aug. 7, 2025. Tampa ...
News

Mayfield mitten in Camp-Schlägerei: "Hat Spaß gemacht"

  • 07.08.2025
  • 23:35 Uhr

NFL: Amon-Ra St. Brown zaubert im Lions-Trainingscamp

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0

Kyler Murray: "War noch nie in einem kompletteren NFL-Team"

  • Video
  • 06:56 Min
  • Ab 0

NFL: So geht Trevor Lawrence mit den hohen Erwartungen um

  • Video
  • 06:51 Min
  • Ab 0
July 24, 2025: Aaron Rodgers 8 during the 2025 Steelers Training Camp in Latrobe, PA at Saint Vincent College. CSM Latrobe USA - ZUMAcp5_ 20250724_faf_cp5_351 Copyright: xJasonxPohuskix
News

Helm verboten: Rodgers wechselt erneut Modell

  • 07.08.2025
  • 20:05 Uhr
NCAA, College League, USA Football: Texas at Texas A&M Nov 30, 2024; College Station, Texas, USA; Texas Longhorns quarterback Arch Manning warms up prior to the game against the Texas A&M Aggies. T...
News

Manning doch nicht in die NFL? Draft muss wohl warten

  • 07.08.2025
  • 18:58 Uhr