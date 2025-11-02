NFL: Jacksonville Jaguars - Cam Little stellt mit längstem Field Goal neuen NFL-Rekord auf

Cam Little, der Kicker der Jacksonville Jaguars, hat sich in die Rekordbücher der NFL eingetragen.

Im Spiel gegen die Raiders verwandelte Little ein Field Goal aus unglaublichen 68 Yards Entfernung – das längste jemals erzielte Field Goal in der regulären Saison der NFL. Mit diesem Kick übertraf er den bisherigen Rekord von 66 Yards, der seit 2021 von Justin Tucker (Baltimore Ravens) gehalten wurde.

Der Rekord gelang Little kurz vor der Halbzeitpause und brachte die Jaguars bis auf 3:7 heran.

Justin Tucker hatte 2021 ein Fieldgoal für die Baltimore Ravens aus 66 Yards Entfernung erzielt. Dass er den Rekord im Fuß hat, hatte Little übrigens schon im Sommer gezeigt: Im Preseason-Spiel gegen die Pittsburgh Steelers überwand er sogar 70 Yards - den Weg in die offiziellen Rekordbücher der NFL fand er nun aber erst im Ligaspiel.