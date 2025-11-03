NFL: Seattle Seahawks machen Washington Commanders nass - Verletzung bei Jayden Daniels

Die Seattle Seahawks feiern im Sunday Night Game des neunten NFL-Spieltags einen souveränen Sieg bei den Washington Commanders. Leichter Erfolg für die Seattle Seahawks. Das Team um Quarterback Sam Darnold hat das Sunday Night Game des neunten NFL-Spieltags bei den Washington Commanders souverän mit 38:14 gewonnen. Darnold lieferte dabei vor allem in der ersten Hälfte eine absolute Galavorstellung ab. Zur Halbzeit hatte er 16 von 16 Pässen für 282 Yards und vier Touchdowns angebracht. Zwei Pässe fing dabei Rookie Tory Horton, auch der aus dem Practice Squad hochgezogene Cody White (Cooper Kupp fiel verletzt aus, Anm.d.Red.) fand sich dank eines 60-Yard-Touchdowns in der Endzone wieder.

Nach zwei Vierteln führte die Gäste aus Seattle bereits mit 31:7, ernsthaft gefährlich wurden die Commanders auch nach der Pause nicht mehr.

