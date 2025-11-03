Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Seattle Seahawks machen Washington Commanders nass - Verletzung bei Jayden Daniels
- Aktualisiert: 03.11.2025
- 06:58 Uhr
- ran.de
Die Seattle Seahawks feiern im Sunday Night Game des neunten NFL-Spieltags einen souveränen Sieg bei den Washington Commanders.
Leichter Erfolg für die Seattle Seahawks. Das Team um Quarterback Sam Darnold hat das Sunday Night Game des neunten NFL-Spieltags bei den Washington Commanders souverän mit 38:14 gewonnen.
Darnold lieferte dabei vor allem in der ersten Hälfte eine absolute Galavorstellung ab. Zur Halbzeit hatte er 16 von 16 Pässen für 282 Yards und vier Touchdowns angebracht. Zwei Pässe fing dabei Rookie Tory Horton, auch der aus dem Practice Squad hochgezogene Cody White (Cooper Kupp fiel verletzt aus, Anm.d.Red.) fand sich dank eines 60-Yard-Touchdowns in der Endzone wieder.
Nach zwei Vierteln führte die Gäste aus Seattle bereits mit 31:7, ernsthaft gefährlich wurden die Commanders auch nach der Pause nicht mehr.
Verletzung bei Jayden Daniels
Und viel schlimmer noch: Quarterback Jayden Daniels, der im zweiten Viertel mit seinem Touchdown-Lauf noch für die einzigen Punkte der Gastgeber gesorgt hatte, musste erneut mit einer Verletzung vom Feld.
Im letzten Viertel verließ der Starter in seiner zweiten NFL-Saison den Platz, nachdem sich sein Nicht-Wurf-Arm in Folge eines Tackles auf unschöne Art und Weise verdreht hatte. Eine Diagnose steht noch aus.
Die Seahawks bleiben mit einer Bilanz von 6-2 an der Spitze der NFC West, die Commanders stagnieren mit nur drei Siegen bei bereits sechs Pleiten auf dem dritten Rang in der NFC East.