NFL - Jakob Johnson von den New York Giants entlassen: Wie geht es für den Deutschen jetzt weiter?

Die Odyssee von Jakob Johnson bei den New York Giants geht weiter und hält nun die nächste Wende für den Deutschen bereit. ran bringt Licht in das Dunkel der vergangenen Wochen um den Fullback und erklärt seine Situation. Auf satte 69 Spiele in der NFL kommt Jakob Johnson seit 2019 bereits, in 34 davon stand er von Anfang an auf dem Platz. Begonnen hat seine Laufbahn in der besten Football-Liga der Welt bei den New England Patriots. 37 Partien machte der gebürtige Stuttgarter innerhalb von drei Jahren für das Team aus Foxborough, erzielte 2020 sogar einen Touchdown. Zur Saison 2022 unterschrieb der Fullback einen Vertrag bei den Las Vegas Raiders, in zwei Spielzeiten durfte er 30 Mal mitwirken. Mit dem Ende der abgelaufenen Saison endete sein Kontrakt in der Zockermetropole schließlich. Einen großen Teil der Free Agency war Johnson schließlich ohne Team, ehe am 16. August die aus deutscher NFL-Sicht erfreuliche Neuigkeit publik wurde: Die New York Giants nehmen Johnson unter Vertrag, das sechste NFL-Jahr ist somit gesichert - möchte man meinen. Denn danach folgte ein großes Hin und Her, das durchaus Verwirrung gestiftet haben dürfte. Zwischenzeitlich absolvierte er gar zwei Partien für "Big Blue", ehe er am 24. September erneut entlassen wurde. ran erklärt den aktuellen Stand bei Jakob Johnson und fasst die Ereignisse der vergangenen Monate zusammen.

Jakob Johnson (mal wieder) von den New York Giants entlassen - was nun? Am Dienstag, 24. September, machte die Traditionsfranchise die abermalige Entlassung von Jakob Johnson offiziell. Wie geht es nun mit ihm weiter? Laut Giants-Reporter Art Stapleton hat Johnson seine Abfindungszahlung bereits erhalten und ist damit Free Agent. Somit hat er theoretisch die Möglichkeit, bei jedem der 32 NFL-Teams einen Vertrag zu unterschreiben. Allerdings gibt es Medienberichte, wonach die Franchise eine erneute Aufnahme in den Practice Squad plane. Dann könnte Johnson auch in der Zukunft wieder in den Spieltagskader hochgezogen werden.

Kann Jakob Johnson auch bei einem anderen NFL-Team unterschreiben? Ja, kann er. Als Free Agent kann er theoretisch bei jedem Team einen Kontrakt unterzeichnen. Selbst für den Fall, dass er bei den Giants lediglich im Practice Squad steht, ist ein Wechsel zu einem anderen Team möglich. In diesem Fall muss er dort allerdings direkt einen regulären Vertrag für den 53-Mann-Kader unterschreiben.

Warum verfahren die Giants so mit Johnson? Das Vorgehen an sich ist alles andere als unüblich, wenngleich es natürlich auch Verwirrung stiftet. Neben zusätzlichen Spielern für die Trainingseinheiten ist der Practice Squad auch dafür da, den Spieltagskader vor jeder Partie anpassen zu können. Ein Spieler kann dabei bis zu dreimal aus dem Practice Squad hochgezogen werden. Danach muss er dann entweder einen "normalen" Vertrag für den 53-Mann-Kader erhalten oder wird gecuttet. Will ein Team beispielsweise in einer Partie nicht so sehr auf das Laufspiel setzen oder Platz für eine andere Position schaffen, kommt es schon mal vor, dass ein Fullback wie Johnson aus dem aktiven Kader geworfen, im Anschluss wieder in den Practice Squad aufgenommen und dann für eine andere Partie hochgezogen wird.

Die Chronik der Ereignisse - 16. August 2024: New York Giants holen Jakob Johnson "Die New York Giants haben den erfahrenen Tight End/Fullback Jakob Johnson unter Vertrag genommen, der in seiner NFL-Karriere 67 Spiele bestritten hat und dabei 34 Mal zum Einsatz kam. Im Gegenzug waiven die Giants den verletzten Tight End Tyree Jackson", hieß es in der Pressemitteilung des Teams. Details zum Arbeitspapier hielt die Franchise unter Verschluss. In Woche 2 der Preseason durfte der 29-Jährige gegen die Houston Texans auch direkt mitwirken, zeigte dabei eine sehr gute Leistung. Viele Experten rechneten damit, dass sich Johnson spätestens damit seinen festen Platz im 53-Mann-Kader erarbeitet hat.

27. August 2024: Jakob Johnson übersteht Roster Cuts nicht Doch daraus wurde nichts. Im Zuge der Roster Cuts, bei denen die Preseason-Kader auf die 53 Akteure im Spieltagskader reduziert werden, wurde auch Johnson aus dem Aufgebot gestrichen.

28. August: Giants holen Jakob Johnson in den Practice Squad Nur einen Tag später folgte dann wieder eine erfreuliche Nachricht. Die Traditions-Franchise verpflichtete den Schwaben für ihren Practice Squad, in dem bis zu 16 Spieler und zusätzlich noch ein internationaler Profi sein dürfen. Damit stieg auch die Hoffnung auf Einsätze in der Regular Season, denn Teams können Spieler aus dem Practice Squad in den Spieltagskader hochziehen.

29. August 2024: Giants ziehen Jakob Johnson in 53er Roster hoch Ins 53er Roster ging es für Johnson dann schließlich am 29. August. Center Austin Schlottmann verletzte sich, sein Platz im Kader ging an Johnson. "Er hat etwas abbekommen und wird vier Wochen ausfallen - vermutlich sogar noch mehr. Deshalb haben wir diesen Move gemacht", erklärte Head Coach Brian Daboll.

1. September 2024: Giants entlassen Jakob Johnson erneut Keine drei Tage hatte Johnson seinen Platz bei den Giants sicher. Da sich die New Yorker die Dienste von Cornerback Adoree Jackson sicherten, musste ein Spieler weichen - und es traf mal wieder Johnson.

2. September 2024: Giants holen Jakob Johnson erneut in den Practice Squad Wie nach der wiederholten Entlassung bereits in US-Medien spekuliert wurde, haben die Giants Johnson wieder in den Practice Squad geholt. Dafür musste Wide Receiver Miles Boykin seine Sachen packen.

10. September 2024: Johnson zurück im Giants-Kader Am 10. September holten die Giants Johnson in den aktiven Kader hoch. Dort blieb er allerdings nur zwei Wochen.