New York Giants haben Vertrag mit Jakob Johnson aufgelöst

Bittere Nachricht für Jakob Johnson. Der deutsche NFL-Star ist wieder Free Agent.

Die New York Giants haben den Practice-Squad-Vertrag von Jakob Johnson am vergangenen Mittwoch aufgelöst - und das ausgerechnet kurz vor dem Deutschland-Spiel der Giants in München gegen die Carolina Panthers.

Wieder einmal, denn in jüngerer Vergangenheit ist der deutsche NFL-Star mehrfach aus dem Kader geflogen und wurde anschließend wieder zurück ins Practice Squad geholt.

Nun ist der Fullback - der in New York auch als Tight End gelistet war - aber vorerst komplett außen vor und wieder ein Free Agent. Damit ist er für alle anderen NFL-Teams verfügbar.

In der laufenden Saison kam der 29-Jährige noch zu keinem Einsatz in der NFL. Zuletzt lief der gebürtige Stuttgarter in der vergangenen Saison für die Las Vegas Raiders auf.

Dass die Saison derartig holprig verlaufen könnte, wusste Johnson bereits bei seiner Ankunft im Big Apple. "Mir wurde auf jeden Fall schon gesagt, dass es dieses Jahr einige Mal hoch- und runtergehen kann", verriet Johnson vor einigen Wochen im Gespräch mit "RTL/ntv".

So ist es auch nicht ausgeschlossen, dass es zu einer zeitnahen Rückkehr zu den Giants kommt.