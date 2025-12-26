- Anzeige -
NFL: Jared Goff wirft Playoff-Chancen der Detroit Lions an Weihnachten weg - Sorgen um Amon-Ra St. Brown

  • Aktualisiert: 26.12.2025
  • 10:34 Uhr
  • Christian Stüwe

Die Detroit Lions haben keine Chancen mehr auf die Playoffs. Bei der Niederlage bei den Minnesota Vikings werden dem Team von Amon-Ra St. Brown zu viele Turnover zum Verhängnis.

Die Detroit Lions können die Rechenschieber weglegen, die letzten Chancen auf die Playoffs sind dahin.

Der Mannschaft des deutschen Receivers Amon-Ra St. Brown wurde die 10:23-Niederlage bei den Minnesota Vikings in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit zum Verhängnis.

Dabei zeigte die Lions-Offensive ingesamt eine schwache Leistung. Quarterback Jared Goff warf für 162 Yards und einen Touchdown, ihm unterliefen zwei Interceptions. St. Brown brachte es auf 68 Receiving Yards, er blieb ohne Touchdown.

In einem der letzten Drives verletzte sich St. Brown dann auch noch am Knie und humpelte vom Feld. Eine Diagnose gibt es noch nicht.

Aber auch bei den Vikings lief offensiv wenig zusammen, vor allem das Passspiel schwächelte. Quarterback Max Brosmer kam nicht über 51 Passing Yards hinaus. Ein Touchdown gelang ihm nicht.

Nach dem zweiten Weihnachtsspiel der NFL - zuvor hatten die Cowboys die Commanders besiegt- stehen sowohl die Vikings wie auch die Lions nun bei einer Bilanz von 8-8.

Lions-Fumble bringt Vikings-Führung

Die Partie begann zerfahren. Mehrfach wurde gepuntet, beide Quarterbacks wurden mehrfach gesacked - die Defenses gaben den Ton an.

Es dauerte bis 1:35 Minuten vor Ende des ersten Viertels, ehe schließlich Vikings-Running-Back Aaron Jones Sr. in die Endzone lief und die ersten Punkte auf das Scoreboard brachte.

Bitter aus Sicht der Lions: Dem TD-Drive ging ein Fumble beim Snap voraus, Goff bekam den Ball nicht zu fassen.

Die Lions-Offensive kam auch im zweiten Viertel zunächst nicht in Schwung, Goff fand nicht seinen Rhythmus. Trotzdem gelang den Lions kurz vor der Halbzeit der Ausgleich.

Goff fand im vierten Versuch aus vier Yards seinen Receiver Isaac TeSlaa. Mit 7:7 ging es in die Kabinen, Rapper Snoop Dogg sorgte für die Halbzeitshow im U.S. Bank Stadium.

Jared Goff mit zwei Interceptions

Auch das dritte Viertel begann ereignisarm. Schließlich war es eine Interception von Goff, die zu den nächsten Punkten führte. Die Vikings schlossen den folgenden Drive durch ein Field Goald von Kicker Will Reichard aus 52 Yards ab.

Direkt im nächsten Drive unterlief Goff die nächste Interception. Nach zuvor zwei Fumbles war es der insgesamt vierte Turnovers der Lions.

Wieder war es Reichard, der den Ballverlust bestrafte und aus 56 Yards drei weitere Punkte für die Vikings verbuchte.

NFL: So wichtig ist James Cook für Josh Allen und die Bills

Lions unterlaufen sechs Turnover

Ähnlich unglücklich ging es im letzten Viertel weiter. Goff wurde direkt gesacked, wieder sicherten sich die Vikings den gefumbleten Ball. Diesmal brachte allerdings auch die Vikings-Offensive keine Punkte zustande, das Spiel blieb zerfahren.

Immerhin verkürzte Lions-Kicker Jake Bates 4:39 Minuten vor Schluss aus 48 Yards auf 10:13.

Als gerade noch einmal Spannung aufzukommen schien, lief Wide Receiver Jordan Addison über 65 Yards zum Touchdown.

Die letzten Hoffnungen der Lions wurden durch den nächsten Fumble der Lions zerstört, wieder lief der Snap schief und Goff verlor den Ball. Reichard besorgte mit seinem dritten Field Goal des Abends den 23:10-Endstand.

