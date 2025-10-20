Anzeige
NFL: Justin Fields nach Benching bei New York Jets einsichtig: "So ist Football"

  • Veröffentlicht: 21.10.2025
  • 00:11 Uhr
  • Daniel Kugler

Die New York Jets setzen bei der Pleite gegen die Carolina Panthers Justin Fields auf die Bank. Der Quarterback zeigt sich überrascht, aber durchaus einsichtig.

von Daniel Kugler

Die New York Jets sind das einzige noch sieglose Team in der NFL.

Die 6:13-Niederlage gegen die Carolina Panthers markierte die siebte Niederlage im siebten Spiel.

Besonders bitter verlief die Partie für Quarterback Justin Fields, der zur Halbzeit von Head Coach Aaron Glenn auf die Bank verbannt und durch Tyrod Taylor ersetzt wurde. Zuvor konnte die Offense in fünf von sechs Ballbesitzen keinen Punkt erzielen. Nur ein mageres Field Goal stand zu Buche.

Die Entscheidung kam für den Spielmacher überraschend, "aber gleichzeitig kann ich über die Entscheidung nicht böse sein", sagte Fields über seine Auswechslung. "Ich verstehe, warum. So ist das Leben. So ist Football. Ich habe gelernt, nichts persönlich zu nehmen. Coach AG wollte sehen, ob der Funke überspringt."

Fields wurde in der ersten Halbzeit drei Mal gesackt warf nur für 46 Yards. Taylor machte es nach der Pause nicht wirklich besser, beendete die Partie mit zehn angekommen Pässen (bei 22 Versuchen) für 126 Yards. Dabei warf der Routinier jedoch auch zwei Interceptions auf Panthers-Cornerback Jaycee Horn.

New York Jets: Startet Justin Fields oder Tyrod Taylor?

Und weiter: "Wir haben alle unterschiedliche Meinungen. Ich habe in der ersten Halbzeit elf oder zwölf Pässe geworfen. Ich hatte 50 Yards, also ist es nicht meine Entscheidung. Ich bin hier, um der beste Teamkollege und der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Es liegt nicht an mir. Ich wünschte, die Dinge wären ein bisschen anders gelaufen. Ich werde jeden Tag gleich zur Arbeit gehen und versuchen, ein Licht in der Welt zu sein."

Dass es dem 26-Jährigen im zweiten Spiel in Folge jedoch nicht gelang, einen Touchdown zu erzielen, ist sehr bedenklich. Fields' letzter Touchdown war ein 9-Yard-Pass zu Wide Receiver Garrett Wilson bei der 22:37-Niederlage gegen die Dallas Cowboys in Week 5.

Nach einer Erklärung für die Punkteflaute der Jets sagte der Quarterback: "Wir haben es nicht in die Endzone geschafft. Ich will nicht unhöflich sein, aber ehrlich gesagt gibt es dafür keine Erklärung. Wir haben einfach nicht gut genug gespielt."

Coach Glenn steht vor dem Spiel am kommenden Wochenende bei den Cincinnati Bengals vor der Entscheidung, wer als Starting Quarterback auflaufen wird. Nach der Niederlage gegen die Panthers hatte er sich noch nicht festgelegt.

Taylor brachte die Jets in der zweiten Halbzeit bei mehreren Ballbesitzen in die Reichweite zu punkten, doch zwei kostspielige Picks machten diese Chancen zunichte.

"Als Wettkämpfer will man immer starten, aber das ist weder meine Entscheidung noch werde ich in irgendeiner Weise emotional auf die Entscheidung des Trainers reagieren, wie auch immer sie ausfällt", sagte Taylor. "Ich werde für die Gelegenheit bereit sein, aber ich bin auch hier, um Justin zu unterstützen. Ich habe großen Respekt vor ihm und jedem Spieler in dieser Umkleidekabine."

