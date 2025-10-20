Bei den New York Jets läuft in dieser Saison bislang gar nichts zusammen. Sie haben die ersten sieben Spiele allesamt verloren. Bleiben sie die gesamte Spielzeit sieglos? Von Julian Erbs 32:34 gegen die Pittsburgh Steelers, 10:30 gegen die Buffalo Bills, 27:29 gegen die Tampa Bay Buccaneers, 21:27 gegen die Miami Dolphins, 22:37 gegen die Dallas Cowboys, 11:13 gegen die Denver Broncos und 6:13 gegen die Carolina Panthers. Die Ergebnisse der New York Jets lesen sich nicht gerade vielversprchend nach sieben Spieltagen. Die letzten beiden Teams, die eine komplette Saison ohne Sieg in der NFL beendeten, waren die Cleveland Browns im Jahr 2017 und die Detroit Lions 2008. Werden die New York Jets das dritte Team in diesem Jahrtausend, dem kein einziger Sieg gelingt? ran wagt eine Prognose und sagt voraus, wie die restlichen zehn Spiele ausgehen werden.

Week 8: @ Cincinnati Bengals Cincinnati hat mit Quarterback Joe Flacco offensiv wieder zu seiner alten Stärke gefunden. Die hochbezahlten Receiver Tee Higgins und Ja'Marr Chase sind für die Secondary der Jets eine Nummer zu groß. Auch in der Offensive gelingt es den Jets kaum, Akzente zu setzen.

NFL: Dolphins-Trainer stellt alles infrage - auch Tagovailoa ran-Tipp: New York Jets @ Cincinnati Bengals 10:31 Jets-Bilanz: 0-8

Week 9: Bye Week Die Jets verhindern zwar eine Niederlage, schaffen es jedoch auch nicht, einen Sieg einzufahren ... Jets-Bilanz: 0-8

Week 10: vs. Cleveland Browns Gegen die aufstrebenden Cleveland Browns werden die Jets zum nächsten Opfer. Dillon Gabriel zeigt seit Wochen starke Leistungen, und die Browns dürfen weiterhin auf die Playoffs hoffen. Zwar schlagen sich die Jets besser als noch gegen die Bengals vor ihrer Bye Week, doch für einen Sieg reicht es trotzdem nicht. ran-Tipp: Cleveland Browns @ New York Jets 24:21 Jets-Bilanz: 0-9

Week 11: @ New England Patriots Quarterback Drake Maye spielt weiterhin auf MVP-Niveau, Wide Receiver Stefon Diggs erinnert an seine besten Zeiten in Buffalo, und auch die Defense um Cornerback Christian Gonzalez lässt den Jets absolut keine Chance. Das Spiel endet mit einem Kantersieg für New England. ran-Tipp: New York Jets @ New England Patriots 3:34 Jets-Bilanz: 0-10

Week 12: @ Baltimore Ravens Lamar Jackson, Derrick Henry und Co. setzen alles daran, ihre bislang enttäuschende Saison doch noch zu retten - und die Jets kommen da gerade recht. Nach der zehnten Niederlage im zehnten Spiel wurde Head Coach Aaron Glenn entlassen, ein Interimstrainer steht nun an der Seitenlinie. Doch auch unter seiner Leitung werden die Jets von den Ravens überrollt. Henry erläuft über 150 Yards. ran-Tipp:New York Jets @ Baltimore Ravens 6:28 Jets-Bilanz: 0-11

Nachdem die Jets in den Spielen gegen die Patriots und die Ravens gerade einmal neun Punkte aufs Scoreboard gebracht haben, ist gegen die Falcons zumindest ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Am Ende reicht es jedoch erneut nicht, da den Jets die individuelle Klasse von Spielern wie Running Back Bijan Robinson fehlt, der die Partie im letzten Viertel zugunsten der Falcons entscheidet.

NFL: Maye bricht Franchise-Rekord von Brady bei den Patriots ran-Tipp:: Atlanta Falcons @ New York Jets 31:20 Jets-Bilanz: 0-12

Week 14: vs. Miami Dolphins Nachdem die Miami Dolphins Head Coach Mike McDaniel entlassen haben, ist bei ihnen ein klarer Wandel zu erkennen. Sie entschieden sich, Tua Tagovailoa seinen Starting-Job zu entziehen und stattdessen Rookie Quinn Ewers eine Chance zu geben. Dieser führt die Dolphins prompt zum nächsten Sieg - und die Jets zur nächsten Niederlage. ran-Tipp:: Miami Dolphins @ New York Jets 27:14 Jets-Bilanz: 0-13

Week 15: @ Jacksonville Jaguars Es entsteht der Eindruck, dass bei den Jets nun endgültig alles auseinanderfällt. Auch Trevor Lawrence, Travis Hunter und Co. machen die "Gang Green" zum Fußabtreter. Hunter wird der erste Spieler der Saison, dem sowohl offensiv als auch defensiv ein Touchdown gelingt. Die Jets verlieren erneut. ran-Tipp: New York Jets @ Jacksonville Jaguars 9:33 Jets-Bilanz: 0-14

NFL-Highlights: Jets benchen Fields - und verlieren dennoch

Week 16: @ New Orleans Saints Alles deutet darauf hin, dass die Jets ihre Niederlagenserie in New Orleans gegen die Saints endlich beenden können. Doch es kommt anders: Trotz einer 14-Punkte-Führung gibt New York das Spiel im letzten Viertel her. Quarterback Spencer Rattler wirft zwei Touchdowns und führt New Orleans zum Comeback-Sieg. Die Horror-Saison der Jets geht weiter. ran-Tipp: New York Jets @ New Orleans Saints 33:34 Jets-Bilanz: 0-15

Week 17: vs. New England Patriots Drake Maye knackt in diesem Spiel die 4.000-Yard-Marke - das bleibt jedoch das einzig Erwähnenswerte. Die Patriots spielen zwar alles andere als glänzend, doch für die Jets reicht es trotzdem. ran-Tipp: New England Patriots @ New York Jets 14:9 Jets-Bilanz: 0-16

Week 18 @ Buffalo Bills Es ist wie in einem schlechten Film: Die Buffalo Bills sind bereits vor dem Spiel für die Playoffs qualifiziert und schonen deshalb viele ihrer Starter. Das können die Jets tatsächlich für sich nutzen. Während alle damit rechnen, dass sie als erstes Team seit den Browns 2017 ohne Sieg bleiben, zeigt "Gang Green" Moral und dreht in der zweiten Hälfte einen Rückstand. Fields sorgt im letzten Spiel der Saison immerhin für ein "versöhnliches" Ende - wenn man nach 16 Niederlagen in 17 Spielen überhaupt davon sprechen kann. ran-Tipp: New York Jets @ Buffalo Bills 22:19 Jets-Bilanz: 1-16