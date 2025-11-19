Justin Fields hat bei den New York Jets offenbar keine Zukunft mehr. Wo könnte es den Quarterback hinziehen? ran zeigt mögliche Landing Spots. Der Head Coach der New York Jets, Aaron Glenn, entschied nach Woche elf in der NFL, Quarterback Justin Fields abzulösen. Der Cheftrainer des Teams aus dem Big Apple gab bekannt, dass ab sofort Routinier Tyrod Taylor als Signal Caller auf dem Feld stehen wird. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Eine bittere Entscheidung für Fields. Der Erstrunden-Pick der Chicago Bears aus dem Jahr 2021 hatte drei durchaus wechselhafte Jahre bei den Bears, ehe er in der vergangenen Saison bei den Pittsburgh Steelers ein Karriere-Comeback feierte. Auch bei den Jets bot er solide Leistungen – mangelnde Produktivität und die negative Bilanz des Teams taten aber ihr Übriges. Zwar läuft der Vertrag des 26-Jährigen noch ein Jahr, dass Fields auch in der kommenden Saison in New York spielt, gilt aber als unwahrscheinlich. Wo aber könnte es ihn nun hinziehen? ran zeigt mögliche Landing Spots.

Minnesota Vikings Die Vikings machen gleich in mehrfacher Hinsicht Sinn. Neben der Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auf dem Markt nach einem Backup-Quarterback umschauen dürften, könnte das Team auch nach Konkurrenz suchen, um Starter J.J. McCarthy herauszufordern. Dieser hat seit seiner Rückkehr nach einer Sprunggelenksverletzung Schwierigkeiten damit, seine guten Leistungen zu Saisonbeginn erneut abzurufen. Dazu kommt: Minnesota hat sich bereits als guter Ort für ehemalige Erstrunden-Picks erwiesen. Sam Darnold konnte beispielsweise in der Vorsaison seine Chance unter Trainer Kevin O'Connell nutzen und sich eine langfristige Chance als Starter der Seattle Seahawks sichern. Auch Fields könnte diesen Weg gehen.

Baltimore Ravens Auch ein Neustart bei den Baltimore Ravens könnte eine Option sein. Fields würde dem Team eine weitere Option bieten, sollte Lamar Jackson erneut eine Verletzung erleiden. Aktuell hat Tyler Huntley die Backup-Rolle inne. Genau wie Jackson und Huntley ist auch Fields ein guter Runner, weshalb er schon alleine deshalb gut in die Offensive passen würde. Mit ihm müsste Offensive Coordinator Todd Monken wohl nicht allzu viele Veränderungen vornehmen.

NFL: Quarterback-Situationen der Teams - New York Jets setzen nicht mehr auf Justin Fields 1 / 33 © Getty Images Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 17. November 2025) © Imagn Images New York Jets

Das Kapitel Justin Fields als Starter bei den New York Jets ist vorerst wohl beendet, denn für ihn übernimmt Veteran Tyrod Taylor. New York trifft in Woche 12 auf Baltimore und belegt aktuell den letzten Platz der Liga bei den Passyards pro Spiel.

• Starter: Tyrod Taylor

• Backup: Justin Fields (im Bild)

• Practice Squad: Brady Cook (Rookie) © ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

Die Steelers müssen im nächsten Spiel gegen die Bears wohl auf ihren fast 42-jährigen Quarterback Aaron Rodgers verzichten. Laut NFL-Insider Adam Schefter wird ein leichter Bruch am linken Handgelenk vermutet, den sich Rodgers in der ersten Halbzeit gegen die Bengals zugezogen haben soll. Backup Mason Rudolph überzeugte dagegen mit 12 von 16 Pässen für 127 Yards und einem Touchdown gegen eine sehr schwache Bengals-Defense.

• Starter: Mason Rudolph (im Bild)

• Backup: Will Howard (Rookie)

• Practice Squad: Logan Woodside

• Verletzt: Skylar Thompson, Aaron Rodgers © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

Nach der bitteren Overtime-Niederlage gegen die Carolina Panthers folgte die nächste Hiobsbotschaft für die Atlanta Falcons. Michael Penix Jr. hat sich erneut schwer am Knie verletzt und fällt voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Dadurch rückt nun wieder der höchstbezahlte Backup der Liga ins Team: Kirk Cousins. Gegen die Panthers konnte er allerdings nicht überzeugen. Er brachte nur 6 von 14 Pässen für 48 Yards an und blieb ohne Touchdown.

• Starter: Kirk Cousins (im Bild)

• Backup: -

• Practice Squad: Easton Stick

• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr. © 2023 Getty Images Houston Texans

Wegen einer Gehirnerschütterung verpasste der etatmäßige Starter C. J. Stroud die Einsätze in Woche 10 und 11, für ihn übernahm Davis Mills. Ob Stroud in Woche 12 zurückkehren kann, ist weiterhin offen.

• Starter: Davis Mills

• Backups: , Graham Mertz (Rookie)

• Verletzt: C.J. Stroud (im Bild) © 2025 Getty Images Arizona Cardinals

• Starter: Jacoby Brissett

• Backup: Kyler Murray (im Bild)

• Practice Squad: Kedon Slovis © Imagn Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backup: Tyler Huntley, Cooper Rush © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky

• Practice Squad: Shane Buechele © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © ZUMA Press Wire Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Flacco (im Bild)

• Backup: Jake Browning

• Practice Squad: Sean Clifford, Brett Rypien

• Verletzt: Joe Burrow © Imagn Images Cleveland Browns

• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)

• Backups: Shedeur Sanders (Rookie)

• Practice Squad: Bailey Zappe

• Verletzt: Deshaun Watson © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backup: Joe Milton III

• Practice Squad: Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backup: Kyle Allen

• Practice Squad: C.J. Beathard © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis

• Practice Squad: Clayton Tune © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie) © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens

• Practice Squad: Carter Bradley © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew

• Practice Squad: Chris Oladokun © IMAGO/Imagn Images Las Vegas Raiders

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backup: Kenny Pickett

• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)

• Verletzt: Aidan O'Connell © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Trey Lance

• Practice Squad: DJ Uiagalelei © ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © Imagn Images Minnesota Vikings

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: Max Brosmer (Rookie)

• Verletzt: Carson Wentz © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito © ZUMA Press Wire New Orleans Saints

• Starter: Tyler Shough (im Bild)

• Backup: Spencer Rattler

• Practice Squad: Jake Haener © IMAGO/Imagn Images New York Giants

• Starter: Jameis Winston (im Bild)

• Backups: Russell Wilson

• Verletzt: Jaxson Dart © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee, Sam Howell

• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie) © Imagn Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backup: Mac Jones

• Practice Squad: Adrian Martinez

• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie) © 2025 Getty Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backup: Teddy Bridgewater

• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie) © Imagn Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backup: Brandon Allen

• Practice Squad: Trevor Siemian

• Verletzt: Will Levis © Icon Sportswire Washington Commanders

• Starter: Marcus Mariota

• Backup: Josh Johnson

• Verletzt: Jayden Daniels (im Bild)

Los Angeles Chargers Die Los Angeles Chargers könnten ebenfalls eine sinnvolle Wahl sein, wenn Backup Trey Lance in der Offseason nicht erneut beim Team unterschreibt. Trainer Jim Harbaugh kennt Fields als gegnerischer Coach noch aus College-Zeiten bestens. 2019 verhalf der Spielmacher Ohio State zu einem 56:21-Sieg gegen die von Harbaugh trainierten Wolverines. Fields glänzte seinerzeit unter anderem mit vier Touchdowns und wurde dabei von J.K. Dobbins ergänzt, dem aktuellen Running Back der Chargers, der damals ebenfalls vier Touchdowns auf das Scoreboard brachte.

Miami Dolphins Auch in Florida dürfte im Hinblick auf Zach Wilson und Rookie Quinn Ewers Bedarf auf der Backup-Position hinter Tua Tagovailoa bestehen, würde Fields doch ein deutliches Upgrade für die Miami Dolphins darstellen.

