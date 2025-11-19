Alle NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL: Justin Fields vor Aus bei New York Jets - Landing Spots für den Quarterback
- Veröffentlicht: 19.11.2025
- 11:58 Uhr
- ran.de
Justin Fields hat bei den New York Jets offenbar keine Zukunft mehr. Wo könnte es den Quarterback hinziehen? ran zeigt mögliche Landing Spots.
Der Head Coach der New York Jets, Aaron Glenn, entschied nach Woche elf in der NFL, Quarterback Justin Fields abzulösen.
Der Cheftrainer des Teams aus dem Big Apple gab bekannt, dass ab sofort Routinier Tyrod Taylor als Signal Caller auf dem Feld stehen wird.
Eine bittere Entscheidung für Fields. Der Erstrunden-Pick der Chicago Bears aus dem Jahr 2021 hatte drei durchaus wechselhafte Jahre bei den Bears, ehe er in der vergangenen Saison bei den Pittsburgh Steelers ein Karriere-Comeback feierte.
Auch bei den Jets bot er solide Leistungen – mangelnde Produktivität und die negative Bilanz des Teams taten aber ihr Übriges. Zwar läuft der Vertrag des 26-Jährigen noch ein Jahr, dass Fields auch in der kommenden Saison in New York spielt, gilt aber als unwahrscheinlich.
Wo aber könnte es ihn nun hinziehen? ran zeigt mögliche Landing Spots.
Minnesota Vikings
Die Vikings machen gleich in mehrfacher Hinsicht Sinn. Neben der Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auf dem Markt nach einem Backup-Quarterback umschauen dürften, könnte das Team auch nach Konkurrenz suchen, um Starter J.J. McCarthy herauszufordern. Dieser hat seit seiner Rückkehr nach einer Sprunggelenksverletzung Schwierigkeiten damit, seine guten Leistungen zu Saisonbeginn erneut abzurufen.
Dazu kommt: Minnesota hat sich bereits als guter Ort für ehemalige Erstrunden-Picks erwiesen. Sam Darnold konnte beispielsweise in der Vorsaison seine Chance unter Trainer Kevin O'Connell nutzen und sich eine langfristige Chance als Starter der Seattle Seahawks sichern.
Auch Fields könnte diesen Weg gehen.
Externer Inhalt
Baltimore Ravens
Auch ein Neustart bei den Baltimore Ravens könnte eine Option sein. Fields würde dem Team eine weitere Option bieten, sollte Lamar Jackson erneut eine Verletzung erleiden. Aktuell hat Tyler Huntley die Backup-Rolle inne.
Genau wie Jackson und Huntley ist auch Fields ein guter Runner, weshalb er schon alleine deshalb gut in die Offensive passen würde. Mit ihm müsste Offensive Coordinator Todd Monken wohl nicht allzu viele Veränderungen vornehmen.
NFL: Quarterback-Situationen der Teams - New York Jets setzen nicht mehr auf Justin Fields
Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 17. November 2025)
New York Jets
Das Kapitel Justin Fields als Starter bei den New York Jets ist vorerst wohl beendet, denn für ihn übernimmt Veteran Tyrod Taylor. New York trifft in Woche 12 auf Baltimore und belegt aktuell den letzten Platz der Liga bei den Passyards pro Spiel.
• Starter: Tyrod Taylor
• Backup: Justin Fields (im Bild)
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)
Pittsburgh Steelers
Die Steelers müssen im nächsten Spiel gegen die Bears wohl auf ihren fast 42-jährigen Quarterback Aaron Rodgers verzichten. Laut NFL-Insider Adam Schefter wird ein leichter Bruch am linken Handgelenk vermutet, den sich Rodgers in der ersten Halbzeit gegen die Bengals zugezogen haben soll. Backup Mason Rudolph überzeugte dagegen mit 12 von 16 Pässen für 127 Yards und einem Touchdown gegen eine sehr schwache Bengals-Defense.
• Starter: Mason Rudolph (im Bild)
• Backup: Will Howard (Rookie)
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Skylar Thompson, Aaron Rodgers
Atlanta Falcons
Nach der bitteren Overtime-Niederlage gegen die Carolina Panthers folgte die nächste Hiobsbotschaft für die Atlanta Falcons. Michael Penix Jr. hat sich erneut schwer am Knie verletzt und fällt voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Dadurch rückt nun wieder der höchstbezahlte Backup der Liga ins Team: Kirk Cousins. Gegen die Panthers konnte er allerdings nicht überzeugen. Er brachte nur 6 von 14 Pässen für 48 Yards an und blieb ohne Touchdown.
• Starter: Kirk Cousins (im Bild)
• Backup: -
• Practice Squad: Easton Stick
• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr.
Houston Texans
Wegen einer Gehirnerschütterung verpasste der etatmäßige Starter C. J. Stroud die Einsätze in Woche 10 und 11, für ihn übernahm Davis Mills. Ob Stroud in Woche 12 zurückkehren kann, ist weiterhin offen.
• Starter: Davis Mills
• Backups: , Graham Mertz (Rookie)
• Verletzt: C.J. Stroud (im Bild)
Arizona Cardinals
• Starter: Jacoby Brissett
• Backup: Kyler Murray (im Bild)
• Practice Squad: Kedon Slovis
Baltimore Ravens
• Starter: Lamar Jackson (im Bild)
• Backup: Tyler Huntley, Cooper Rush
Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele
Carolina Panthers
• Starter: Bryce Young (im Bild)
• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker
Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent
Cincinnati Bengals
• Starter: Joe Flacco (im Bild)
• Backup: Jake Browning
• Practice Squad: Sean Clifford, Brett Rypien
• Verletzt: Joe Burrow
Cleveland Browns
• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)
• Backups: Shedeur Sanders (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson
Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier
Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard
Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune
Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)
Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley
Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun
Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backup: Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
• Verletzt: Aidan O'Connell
Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei
Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett
Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)
Minnesota Vikings
• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)
• Backup: Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: Carson Wentz
New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito
New Orleans Saints
• Starter: Tyler Shough (im Bild)
• Backup: Spencer Rattler
• Practice Squad: Jake Haener
New York Giants
• Starter: Jameis Winston (im Bild)
• Backups: Russell Wilson
• Verletzt: Jaxson Dart
Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)
San Francisco 49ers
• Starter: Brock Purdy (im Bild)
• Backup: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie)
Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock
Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)
Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis
Washington Commanders
• Starter: Marcus Mariota
• Backup: Josh Johnson
• Verletzt: Jayden Daniels (im Bild)
Los Angeles Chargers
Die Los Angeles Chargers könnten ebenfalls eine sinnvolle Wahl sein, wenn Backup Trey Lance in der Offseason nicht erneut beim Team unterschreibt. Trainer Jim Harbaugh kennt Fields als gegnerischer Coach noch aus College-Zeiten bestens. 2019 verhalf der Spielmacher Ohio State zu einem 56:21-Sieg gegen die von Harbaugh trainierten Wolverines.
Fields glänzte seinerzeit unter anderem mit vier Touchdowns und wurde dabei von J.K. Dobbins ergänzt, dem aktuellen Running Back der Chargers, der damals ebenfalls vier Touchdowns auf das Scoreboard brachte.
Miami Dolphins
Auch in Florida dürfte im Hinblick auf Zach Wilson und Rookie Quinn Ewers Bedarf auf der Backup-Position hinter Tua Tagovailoa bestehen, würde Fields doch ein deutliches Upgrade für die Miami Dolphins darstellen.
Pittsburgh Steelers
Auch eine Rückkehr zu seinem Ex-Team könnte unter Umständen Sinn ergeben. Wenn Pittsburgh einen Platz im Quarterback Roster besetzen muss, ist es denkbar, dass man Fields angesichts der gemeinsamen Vergangenheit zurückholt.
Während der vergangenen Saison gelangen ihm bei sechs Starter-Auftritten vier Siege. Bei zehn Touchdowns warf Fields nur eine Interception. Es könnte zu einer erneuten Vereinigung kommen, sei es als Backup – oder, sollte Aaron Rodgers nicht zurückkehren - als möglicher QB1.