NFL Conference finals
NFL-Playoffs: Kälte-Schocker für Denver Broncos gegen New England Patriots erwartet
- Aktualisiert: 25.01.2026
- 20:22 Uhr
Die Championship Games starten mit dem Duell der Denver Broncos gegen die New England Patriots. In der Mile High Coty soll es richtig kalt werden.
Die Wettervorhersage für das AFC Championship Game lässt schwierige Bedingungen befürchten.
Losgehen soll es bei dem NFL-Spiel zwischen den Denver Broncos und den New England Patriots mit geradezu milden -4 Grad Celsius bei Kickoff - die sich aber wegen des Windes schon wie -10 Grad anfühlen sollen, so die Wettervorhersage von "weather.com".
Im Laufe des Spiels wird es dann immer kälter! Um 16 Uhr Ortszeit, wenn das Spiel sich langsam dem Ende nähert, werden demnach -16 Grad Celsius erreicht. Und es ist nicht nur die Kälte, die den Teams droht.
Auch Schneeschauer in Denver möglich
Im Laufe des Spiels kann sich das Wetter weiter verschlechtern, nach drei Stunden Spielzeit sollen auch Schneeschauer in Denver ankommen und den ganzen Abend andauern.
Von den schlimmsten Auswirkungen des Schneesturms, der die USA trifft, soll Denver aber verschont bleiben - auch wenn die Stadt schwieriges Winterwetter gewöhnt ist.
Kälte und Schnee sind in diesem Fall wohl kein Nachteil für das Auswärtsteam: Auch die Patriots aus Foxborough/Massachusetts bei Boston trainieren und spielen nördlich genug, um solche Verhältnisse gewohnt zu sein.
Besseres Wetter für Seahawks-Spiel gegen Rams
Im Vergleich dazu wird sich das Wetter beim NFC Championship Game in Seattle wohl wie das Paradies anfühlen - die Tiefsttemperatur für das Aufeinandertreffen von Seattle Seahawks und Los Angeles Rams soll bei 1 Grad Celsius liegen.
Zum Kickoff werden 3 Grad erwartet, darüber hinaus soll es das ganze Spiel über windstill bleiben, was auch den Kickern entgegenkommen würde.
Perfekte Bedingungen also für das Division-Duell der NFC-West-Rivalen, das schon in der Regular Season zwei Mal sehr knapp ausfiel.