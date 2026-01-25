Die Buffalo Bills sind auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Bill Belichick soll für diese Position kein Thema sein.

Während die Buffalo Bills nach wie vor nach einem neuen Head Coach suchen, soll ein Name keine Rolle spielen: Bill Belichick.

Wie "NBC Sports" berichtet, sollen die Bills kein Interesse am früheren Coach der New England Patriots haben, der einst mit Tom Brady als Quarterback sechs Mal den Super Bowl gewann.

Im Bericht wird darüber spekuliert, dass sich sämtliche Teams auf Head-Coach-Suche davor scheuen würden, Belichick zu holen.