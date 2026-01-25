- Anzeige -
NFL - Buffalo Bills: Bill Belichick wohl kein Thema als neuer Head Coach

  Veröffentlicht: 25.01.2026
  20:38 Uhr
  • ran.de

Die Buffalo Bills sind auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Bill Belichick soll für diese Position kein Thema sein.

Während die Buffalo Bills nach wie vor nach einem neuen Head Coach suchen, soll ein Name keine Rolle spielen: Bill Belichick.

Wie "NBC Sports" berichtet, sollen die Bills kein Interesse am früheren Coach der New England Patriots haben, der einst mit Tom Brady als Quarterback sechs Mal den Super Bowl gewann.

Im Bericht wird darüber spekuliert, dass sich sämtliche Teams auf Head-Coach-Suche davor scheuen würden, Belichick zu holen.

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

  • Chicago Bears winkt strahlende Zukunft trotz Playoff-Niederlage - ein Kommentar

  • Amon-Ra St. Brown reagiert auf Flughafen-Raser von Detroit

Ein wichtiger Grund dafür soll sein, dass Belichick nach seinem Abschied bei den Patriots öffentlich schlecht über sein ehemaliges Team gesprochen habe.

Teambesitzer würden dem Bericht nach befürchten, dass es bei ihrer Franchise ähnlich laufen könnte, wenn Belichick diese irgendwann verlassen würde bzw. müsste.

NFL: Travis Kelce macht wohl weiter! Neuer Coach überzeugt Superstar

Zudem werde befürchtet, dass ein mögliches Belichick-Engagement in der NFL dazu führen könnte, dass der 73-Jährige in der jeweiligen Franchise zu viel umbauen und etwa seine eigenen Vertrauten in wichtige Positionen des Teams bzw. des Coaching Staffs hieven wollen würde.

Neben den Bills sind auch die Las Vegas Raiders, die Cleveland Browns und die Arizona Cardinals auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Zuletzt hatten die Pittsburgh Steelers Mike McCarthy als Nachfolger des zurückgetretenen Mike Tomlin ausgewählt.

