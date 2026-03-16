Nächster Trade in der NFL: Die Kansas City Chiefs holen einen neuen Quarterback.

Die Kansas City Chiefs schnappen sich einen neuen Quarterback.

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, holt die Franchise Justin Fields per Trade von den New York Jets und schickt dafür einen Sechstrunden-Pick 2027 in den "Big Apple".

Demnach ist der Deal noch abhängig vom Medizincheck. Andere Teams sollen ebenfalls am 27-Jährigen drangewesen sein, Fields bevorzugte aber die Chiefs.

Fields wird damit die Rolle als Backup von Star-Quarterback Patrick Mahomes einnehmen, der sich derzeit von einem Kreuzbandriss erholt.