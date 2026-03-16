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American Football

NFL: Kansas City Chiefs holen neuen Quarterback per Trade

  • Aktualisiert: 16.03.2026
  • 18:00 Uhr
  • ran

Nächster Trade in der NFL: Die Kansas City Chiefs holen einen neuen Quarterback.

Die Kansas City Chiefs schnappen sich einen neuen Quarterback.

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, holt die Franchise Justin Fields per Trade von den New York Jets und schickt dafür einen Sechstrunden-Pick 2027 in den "Big Apple".

Demnach ist der Deal noch abhängig vom Medizincheck. Andere Teams sollen ebenfalls am 27-Jährigen drangewesen sein, Fields bevorzugte aber die Chiefs.

Fields wird damit die Rolle als Backup von Star-Quarterback Patrick Mahomes einnehmen, der sich derzeit von einem Kreuzbandriss erholt.

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New York Jets beenden Kapitel mit Justin Fields nach nur einem Jahr

Gardner Minshew, der Ersatzmann von Mahomes in der vergangenen Saison, wechselte zuvor als Free Agent zu den Arizona Cardinals.

Die Jets hatten Fields im März 2025 mit einem Zweijahresvertrag über 40 Millionen Dollar ausgestattet, er konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen und wurde in der zweiten Saisonhälfte für Tyrod Taylor gebenched.

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