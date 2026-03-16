NFL: Fünf neue Starter? Das Quarterback-Zeugnis der Free Agency

Gleich fünf Teams verpflichteten in der Free Agency der NFL einen neuen potenziellen Starting Quarterback. Wie passen die Spieler zu ihren Teams? ran bewertet die Verpflichtungen. Von Chris Lugert Die erste Phase der Free Agency 2026 in der NFL war wild und brachte einige spannende Moves hervor. Auch auf der Quarterback-Position gab es einige Verschiebungen. Gleich fünf Teams holten sich auf dem freien Markt oder via Trade einen potenziellen neuen Starting Quarterback. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Aussichten der einzelnen Teams mit ihren Neuzugängen sind dabei höchst unterschiedlich. Auf den ersten Blick scheinen nur die Minnesota Vikings und Kyler Murray das Potenzial für eine längere Liaison zu haben. Bei allen anderen Teams stehen die Zeichen eher auf einer Kurzzeitbeziehung. Oder schlummert irgendwo Überraschungspotenzial, das eine der Franchises sogar nachhaltig verändern könnte? ran bewertet die Quarterback-Verpflichtungen.

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Miami Dolphins: Malik Willis Die Miami Dolphins haben das Thema Tua Tagovailoa beendet und dafür einen schmerzhaften Dead Cap in Kauf genommen. Doch das war es den Verantwortlichen wert, schließlich stehen die Zeichen auf einem kompletten Neustart. Und diesen soll zumindest 2026 Malik Willis anführen. Der 26-Jährige war die spannendste Quarterback-Aktie auf dem Markt, nachdem er in der vergangenen Saison in gut anderthalb Spielen bei den Green Bay Packers den verletzten Jordan Love vertreten hatte. Dabei hinterließ er einen derart guten Eindruck, dass sein Marktwert direkt in die Höhe schoss. Die Dolphins gaben Willis einen Dreijahresvertrag über insgesamt 67,5 Millionen Dollar, davon sind 45 Millionen garantiert. Das durchschnittliche Jahresgehalt von 22,5 Millionen Dollar fiel etwas geringer aus als von einigen Experten und Analysten erwartet, dennoch ist es eine teure Wette auf einen Spieler quasi ohne Starter-Erfahrung. Super Bowl MVP: Deshalb ging Walker wirklich zu den Chiefs Seitdem Willis 2022 in der dritten Runde gedraftet wurde, kommt er auf nur sechs Starts in der NFL. In seinen zwei Jahren bei den Packers als Backup von Love konnte er jedoch unter Matt LaFleur lernen - es gibt kaum bessere Head Coaches für einen Quarterback. Doch ist er wirklich bereit, um in der NFL regulärer Starter zu sein? Dass sich die Dolphins für Willis entschieden, war keine Überraschung, wenn man das neue Front Office betrachtet. Denn sowohl General Manager Jon-Eric Sulivan als auch Head Coach Jeff Hafley kamen aus Green Bay und kennen Willis daher bestens, wissen also genau, was sie bekommen. Zudem ist der Vertrag so strukturiert, dass die Dolphins nach zwei Jahren ziemlich problemlos vorzeitig daraus aussteigen könnten. Willis mag eine Wette sein, doch schlägt er ein, könnten die Dolphins deutlich schneller als gedacht wieder konkurrenzfähig sein. Und klappt es nicht, holt man sich eben 2027 seinen neuen Quarterback im Draft. An dem Punkt, an dem sich die Dolphins derzeit befinden, ist es eine Entscheidung mit vergleichsweise wenig Risiko, dem aber das Potenzial für einen echten Coup gegenübersteht. ran-Note: 2

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New York Jets: Geno Smith Ein ganz anderes Bild gibt hingegen die Rückholaktion von Geno Smith durch die New York Jets ab. Man könnte sagen, dass sich für den Routinier ein Kreis schließt, wenn sein erstes Engagement bei "Gang Green" nicht so ein Desaster gewesen wäre. 2013 war Smith in der zweiten Runde von den Jets gedraftet worden und wurde direkt Starter, diesen Job war er nach zwei Jahren aber schon wieder los. Als er die Franchise aus dem "Big Apple" nach der Saison 2016 verließ, schien der Playmaker selbst als Backup kaum noch einen Markt in der NFL zu haben. Doch er kam zurück und erlebte Jahre später bei den Seattle Seahawks seine beste Zeit. Insofern hätte ein Trade für Smith aus Sicht der Jets nach der Saison 2024 durchaus Sinn ergeben. Doch dazwischen lag dieses eine unrühmliche Jahr des Quarterbacks bei den Las Vegas Raiders, in dem dem 35-Jährigen gar nichts gelang. Der Zusammenbruch der Raiders lag nicht nur an Smith, doch auch er hatte seinen Anteil daran.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Titans an der Spitze, Bills im Minus 1 / 33 © Getty Images NFL: Cap Space aller 32 Teams

Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 15. März 2026, 22:00 Uhr) © USA TODAY Network Platz 32: Buffalo Bills

Cap Space: -5.173.625 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 31: Tampa Bay Buccaneers

Cap Space: 972.385 US-Dollar © Getty Images Platz 30: Chicago Bears

Cap Space: 2.152.485 US-Dollar © UPI Photo Platz 29: Cleveland Browns

Cap Space: 8.492.430 US-Dollar © IMAGO/Icon Sportswire Platz 28: Jacksonville Jaguars

Cap Space: 10.156.632 US-Dollar © imago Platz 27: Minnesota Vikings

Cap Space: 10.742.654 US-Dollar © IMAGO/ZUMA Press Wire Platz 26: Miami Dolphins

Cap Space: 11.655.650 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 25: Carolina Panthers

Cap Space: 17.092.548 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 24: Cincinnati Bengals

Cap Space: 18.981.724 US-Dollar © ZUMA Press Wire Platz 23: Dallas Cowboys

Cap Space: 18.990.064 US-Dollar © IMAGO/Icon Sportswire Platz 22: Atlanta Falcons

Cap Space: 20.369.157 US-Dollar © ZUMA Press Wire Platz 21: Kansas City Chiefs

Cap Space: 20.611.171 US-Dollar © IMAGO/Imagn Images Platz 20: Denver Broncos

Cap Space: 23.050.890 Dollar © Icon Sportswire Platz 19: New Orleans Saints

Cap Space: 17.486.572 US-Dollar © Imagn Images Platz 18: Las Vegas Raiders

Cap Space: 25.440.604 US-Dollar © getty Platz 17: Los Angeles Rams

Cap Space: 26.325.122 US-Dollar © Getty Images Platz 16: New York Giants

Cap Space: 26.587.039 US-Dollar © AFP/GETTY IMAGES /SID/Nic Antaya Platz 15: Pittsburgh Steelers

Cap Space: 27.094.857 US-Dollar © ZUMA Wire Platz 14: Houston Texans

Cap Space: 29.252.800 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 13: Green Bay Packers

Cap Space: 31.451.647 US-Dollar © 2024 Getty Images Platz 12: Detroit Lions

Cap Space: 32.634.019 US-Dollar © 2023 Getty Images Platz 11: Philadelphia Eagles

Cap Space: 35.714.562 US-Dollar © IMAGO/Newscom World Platz 10: New York Jets

Cap Space: 36.722.779 US-Dollar © IMAGO/Imagn Images Platz 9: Indianapolis Colts

Cap Space: 43.461.488 US-Dollar © Imagn Images Platz 8: Seattle Seahawks

Cap Space: 44.430.194 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 7: New England Patriots

Cap Space: 45.847.728 US-Dollar © Imagn Images Platz 6: San Francisco 49ers

Cap Space: 46.081.847 US-Dollar © 2024 Getty Images Platz 5: Baltimore Ravens

Cap Space: 47.208.212 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 4: Arizona Cardinals

Cap Space: 53.988.036 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 3: Los Angeles Chargers

Cap Space: 60.596.698 US-Dollar © Getty Images Platz 2: Washington Commanders

Cap Space: 63.860.824 US-Dollar © IMAGO/Imagn Images Platz 1: Tennessee Titans

Cap Space: 75.700.696 US-Dollar

Was sich die Jets davon versprechen, ausgerechnet jetzt für ihn zu traden, bleibt rätselhaft. Die einzige plausible Erklärung wäre, dass New York seine eigene Offensive Line deutlich besser einschätzt als die Line der Raiders in der abgelaufenen Saison. Und dass eine bessere Protection auch Smith wieder zu besseren Leistungen verhilft. Die Jets brauchten einen neuen Quarterback, daran gab es keinen Zweifel. Der Weg über die klassische Free Agency wäre schwierig geworden, da die Jets als Team nicht sonderlich attraktiv für potenzielle Neuzugänge sind. Und Smith hat vor nicht allzu langer Zeit immerhin bewiesen, dass er ein potenter Starter in der NFL sein kann. Großer Vorteil: Smith ist ziemlich günstig. Die Raiders übernehmen den kompletten Bonus in Höhe von über 16 Millionen Dollar, die Jets selbst müssen nur das Grundgehalt von 3,3 Millionen Dollar zahlen. Doch sportliche Upside ist hier kaum erkennbar, es herrscht das schlichte Prinzip Hoffnung. ran-Note: 4

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Minnesota Vikings: Kyler Murray Die Spatzen pfiffen es bereits seit Wochen von den Dächern der NFL-Facilities, inzwischen ist es offiziell: Kyler Murray setzt seine Karriere bei den Minnesota Vikings fort, nachdem er zuvor von den Arizona Cardinals entlassen wurde. Finanziell geht es für die Vikings nicht günstiger, der 28-Jährige unterschrieb für ein Jahr zum Veteran Minimum von 1,3 Millionen Dollar. Allein das macht eine negative Bewertung des Deals nahezu unmöglich. Und auch sportlich könnte es eine Verpflichtung für die Vikings sein, die die Franchise mit einem Schlag deutlich nach vorne katapultiert. Zwar konnte Murray bei den Cardinals die großen Erwartungen eines Nummer-1-Picks nie erfüllen, doch unter den richtigen Umständen kann er dennoch ein Top-15-Quarterback in dieser Liga sein. Kommentar: Murray ist genau der Richtige für die Vikings Und wo könnte er diese Umstände vorfinden, wenn nicht genau bei jenem Team, das schon Sam Darnold vor zwei Jahren in ungeahnte Höhen gehoben hat? Head Coach Kevin O'Connell kann Quarterbacks weiterentwickeln, das wohl endgültige Scheitern von J.J. McCarthy hat auch andere Gründe. In der Offense von O'Connell könnte Murray noch einmal richtig aufblühen. In Justin Jefferson und Jordan Addison verfügt der Spielmacher in Minnesota über ein sehr starkes Receiver-Duo, die Offensive Line ist zumindest solide. Das Quarterback Play war der Hauptgrund dafür, dass die Vikings in der Vorsaison die Playoffs deutlich verpassten. Diese Ausrede dürfte 2026 nicht gelten. Mit einer Defense, die erneut zu den besseren der Liga gehören sollte, könnte Minnesota ein Dark Horse für einen tiefen Playoff Run werden. ran-Note: 1

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VIDEO: Diese Nachricht hat Tua Tagovailoa an die Falcons-Fans

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Atlanta Falcons: Tua Tagovailoa Aus Sicht von Tua Tagovailoa hätte es fast nicht besser laufen können. Nach seiner Entlassung bei den Dolphins schien der Weg zu einem Comeback als Starter in der NFL verdammt weit zu sein. Doch plötzlich besteht die reelle Chance, dass der Hawaiianer zu Saisonbeginn 2026 tatsächlich bereits wieder auf dem Feld steht. Denn die Atlanta Falcons nahmen Tagovailoa ebenfalls zum Veteran Minimum von etwas mehr als einer Million Dollar unter Vertrag. Sein Konkurrent ist Michael Penix Jr., der sich in der Vorsaison schwer am Knie verletzte und auch zuvor nicht den Nachweis erbringen konnte, ein verlässlicher Starter in der NFL sein zu können. Zudem wurde sowohl im Front Office als auch im Trainerstab in Atlanta einmal feucht durchgewischt, fast alle Schlüsselpositionen wurden neu besetzt. Bedeutet: Die Verantwortlichen, die Penix vor zwei Jahren gedraftet haben, sind nicht mehr im Amt. Somit gehen beide Quarterbacks mit identischen Chancen auf den Starter-Posten in die Saison-Vorbereitung. Kommentar: Falcons gehen mit Tua zu viel Risiko Aber kann Tua den Falcons überhaupt eine Hilfe sein? Ergibt die Verpflichtung des 28-Jährigen aus Sicht des Teams Sinn? Durch das geringe finanzielle Invest hält sich das Risiko in Grenzen. Und es ist nicht so, dass Tagovailoa gar keine Qualitäten hätte. Der neue Head Coach Kevin Stefanski könnte der Karriere des Spielmachers noch einmal Auftrieb verleihen, wenn er es schafft, den in den vergangenen Jahren verschollenen Tagovailoa aus der Saison 2023 zu erwecken, als dieser in Diensten der Dolphins die NFL in Passing Yards anführte und sogar ein Playoff-Spiel gewann. In Wide Receiver Drake London und Running Back Bijan Robinson hat Tagovailoa zwei absolute Star-Playmaker zur Hand. Auch die Offensive Line in Atlanta sollte ihm das Leben deutlich mehr vereinfachen als seine Beschützer in Miami. Und auch hier gilt: Wenn es wirklich nicht klappt, kann man sich 2027 komplett neu umsehen. ran-Note: 2

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