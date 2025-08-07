NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce hat Pleite im Super Bowl "in den Müll geworfen"

Die Chiefs befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die anstehende Saison. In der ersten Preseason-Woche treffen sie auf die Arizona Cardinals.

"Ich hab' das Ding in den Müll geworfen. Ich bin vorangeschritten. Es ist schneller passiert, als ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe mich in der Offseason ziemlich auf dieses Jahr konzentriert," so der 35-Jährige.

Tight End Travis Kelce möchte nicht mehr daran denken und versicherte den Reportern beim Training Camp der Chiefs, dass er sich nicht mehr damit beschäftigt.

Kansas City Chiefs: Wie fit ist Travis Kelce?

Was Insidern weitaus mehr Bedenken als der mentale Zustand von Kelce macht: seine körperliche Verfassung. Der TE spielte lange mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden und machte doch weiter. Obwohl er in der abgelaufenen Saison bereits zeigte, dass das Alter auch vor einem NFL-Superstar nicht Halt macht.

823 Receiving Yards und drei Touchdowns in der Regular Season waren jeweils die geringste Ausbeute seit seiner Premierensaison. Mit 8,5 Yards pro Catch blieb er überhaupt zum ersten Mal einstellig.

Zudem kamen immer wieder Bilder auf, in denen er nicht wie ein Top-Athlet wirkte. Zumindest optisch. Schnell sind heutzutage auf Social Media Zweifel gesät, wie fit Kelce wirklich ist.

Head Coach Andy Reid versucht zu beruhigen: "Er ist gerade schlank. Er sieht aus wie 20. Er macht einen guten Job und ist in toller Verfassung. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht als Erster bei der ganzen Konditionsübung angekommen ist. Er war ganz vorne mit dabei. Man sieht, dass er trainiert hat. Er hat hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen."

Fakt ist, Kelce verpasste noch keine einzige Trainingseinheit, soll sich sehr engagiert zeigen. "Man muss durch die Hundstage gehen und es genießen als das, was es ist. Wir rocken und rollen", betont der dreimalige Super-Bowl-Sieger: "Es ist Trainingslager, also wirst du die Schmerzen und die schwere Arbeitsbelastung spüren, die du jeden Tag hast. Du musst es genießen als das, was es ist, und dich da durchkämpfen."