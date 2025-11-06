Anzeige
DIE HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN

NFL: Kansas City Chiefs wollten Star von den New York Jets – deshalb scheiterte der Trade

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 15:00 Uhr
  • Andreas Reiners

Die New York Jets haben sich für die Zukunft ausgerichtet und unter anderem zwei Topstars abgegeben. Einem weiteren Deal mit den Kansas City Chiefs stimmten sie dann aber doch nicht zu.

Die New York Jets wollten es wissen.

Unter der Woche gaben sie Star-Cornerback Sauce Gardner zu den Indianapolis Colts für zwei First-Round-Picks ab, kurz darauf auch Ex-Erstrundenpick Quinnen Williams. Für ihn gab es unter anderem ebenfalls einen Erstrundenpick.

Für einen Deal mit den Kansas City Chiefs rund um Defensive Tackle Derrick Nnadi gab es einen weiteren Sechstrundenpick, ebenso wie beim Trade um Wide Receiver John Metchie III mit den Philadelphia Eagles.

Anzeige
Anzeige

NFL: Kansas City Chiefs wollten wohl diesen Star

Jetzt kommt aber heraus, dass die Jets dann doch nicht alles abgegeben haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Running Back Breece Hall musste demnach bleiben.

Wie "ESPN" berichtet, lehnten die Jets ein Angebot der Chiefs für Hall ab. Die Chiefs sollen demnach einen Viertrundenpick 2026 geboten haben, New York wollte aber einen Drittrundenpick. Die Chiefs besserten das Angebot nicht nach.

Wie es hieß, wäre Hall nach den Abgängen von Gardner und Williams offen für einen Wechsel gewesen. Er befindet sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags.

"Ich glaube, ich habe das inzwischen schon eine Million Mal gesagt: Breece war kein Spieler, den ich abgeben wollte", sagte Jets-Head-Cach Aaron Glenn. "Er ist einfach ein verdammt guter Spieler."

Anzeige
Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 07.11.2025
  • 16:04 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 07.11.2025
  • 15:51 Uhr
Indianapolis Colts v Pittsburgh Steelers
News

NFL in Berlin live: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 07.11.2025
  • 15:41 Uhr
Krieg kam erst im März nach Atlanta
News

Döner-Hype bei den Falcons: Krieg macht den Reiseführer

  • 07.11.2025
  • 15:23 Uhr
October 05, 2025: Indianapolis Colts linebacker Zaire Franklin (44) during player introductions of NFL, American Football Herren, USA game action against the Las Vegas Raiders at Lucas Oil Stadium ...Exklusiv
News

Colts-Star verrät: Darum haben wir kein Deutsch gelernt

  • 07.11.2025
  • 15:08 Uhr
Mal wieder Probleme für Antonio Brown
News

Versuchter Mord: Brown nach vier Monaten Flucht verhaftet

  • 07.11.2025
  • 14:47 Uhr
Marshawn Kneeland
News

Cowboys-Star begeht Suizid mit 24 - Prescott geschockt

  • 07.11.2025
  • 14:39 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Las Vegas Raiders at Denver Broncos Nov 6, 2025; Denver, Colorado, USA; Denver Broncos quarterback Bo Nix (10) drops back to pass against the Las Vegas Raiders du...
News

Broncos gewinnen Defensiv-Schlacht gegen Raiders

  • 07.11.2025
  • 14:37 Uhr
October 26, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Former NFL, American Football Herren, USA quarterback and current Fox Sports commentator Tom Brady walks on the field before a game between the Ph...
News

Tom Brady bekräftigt Abneigung gegen ein NFL-Team

  • 07.11.2025
  • 14:35 Uhr
Las Vegas Raiders v Denver Broncos
News

Kommentar: 8-2!? Die Broncos sind trotzdem kein Contender

  • 07.11.2025
  • 14:00 Uhr