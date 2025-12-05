NFL: Liga und Gewerkschaft einigen sich auf Mindeststandards bei Rasen

Vor dem Hintergrund häufiger Verletzungen auf Kunstrasen müssen Teams nun Mindeststandards erfüllen, was die Qualität der Spielflächen in ihren Stadien angeht.

Die Teams in der NFL müssen ab nächster Saison dafür sorgen, dass ihre Rasenflächen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen.

Das ist das Ergebnis einer Einigung zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft NFLPA. Demnach müssen alle Stadien bis spätestens 2028 über offiziell geprüfte und zugelassene Spielflächen verfügen.

"Wir möchten sicherstellen, dass jedes Spielfeld in unserer Liga die Anforderungen erfüllt, die wir für richtig halten und die sich natürlich ständig weiterentwickeln", sagte Nick Pappas, der Field Director der NFL.