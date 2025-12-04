Highlights der NFL auf Joyn
NFL - Baltimore Ravens: Zustand von Lamar Jackson sorgt für Fragezeichen
- Veröffentlicht: 04.12.2025
- 21:32 Uhr
Lamar Jackson verpasst erneut eine Trainingseinheit der Ravens. Der gesundheitliche Zustand des Baltimore-Quarterbacks sorgt für Fragezeichen.
Die NFL ist ihrer heißen Saisonphase angekommen. Diverse Teams sind bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, die anderen kämpfen derweil intensiv um ihren Platz in der Postseason.
So auch die Baltimore Ravens, die mit einer Bilanz von 6-6 aktuell die AFC North anführen. Aber: Die Pittsburgh Steelers sind ihnen mit der gleichen Bilanz dicht auf den Fersen. Am kommenden Wochenende treffen beide im Rahmen von Woche 14 aufeinander, die Partie könnte dabei eine Vorentscheidung sein.
Ob Quarterback Lamar Jackson dann für die Ravens auf dem Feld stehen wird, ist noch völlig offen. Am Donnerstag nahm der Spielmacher nicht am Training seiner Franchise teil – zum wiederholten Male.
Einsatz von Lamar Jackson unklar
Es ist bereits die vierte Woche in Folge, in der der 28-Jährige mindestens eine Trainingseinheit verpasst hat. Zu Beginn der Saison fehlte er in drei Partien aufgrund einer Oberschenkelverletzung, vor einigen Wochen hatte er dann mit Knieproblemen zu kämpfen.
Aktuell plagt ihn eine Knöchelverletzung, die ihm bereits im Training am Mittwoch einschränkte. Ursprünglich wurde angenommen, dass der Signal Caller die Woche über voll mittrainieren würde - doch daraus wurde nichts.
Sollte er erneut ausfallen, käme Backup Tyler Huntley zu seinem nächsten Einsatz.