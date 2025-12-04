Lamar Jackson verpasst erneut eine Trainingseinheit der Ravens. Der gesundheitliche Zustand des Baltimore-Quarterbacks sorgt für Fragezeichen.

Die NFL ist ihrer heißen Saisonphase angekommen. Diverse Teams sind bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, die anderen kämpfen derweil intensiv um ihren Platz in der Postseason.

So auch die Baltimore Ravens, die mit einer Bilanz von 6-6 aktuell die AFC North anführen. Aber: Die Pittsburgh Steelers sind ihnen mit der gleichen Bilanz dicht auf den Fersen. Am kommenden Wochenende treffen beide im Rahmen von Woche 14 aufeinander, die Partie könnte dabei eine Vorentscheidung sein.

Ob Quarterback Lamar Jackson dann für die Ravens auf dem Feld stehen wird, ist noch völlig offen. Am Donnerstag nahm der Spielmacher nicht am Training seiner Franchise teil – zum wiederholten Male.