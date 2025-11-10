NFL: Los Angeles Chargers machen Pittsburgh Steelers nass - Aaron Rodgers strauchelt

Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers erwischen bei den Los Angeles Chargers im Sunday Night Game von Woche zehn einen ganz schlechten Tag. So dürfte sich Aaron Rodgers das Sunday Night Game von Woche zehn in der NFL nicht vorgestellt haben. Der Quarterback-Superstar unterlag mit den Pittsburgh Steelers 10:25 bei den Los Angeles Chargers und zeigt seine wohl schwächste Leistung der bisherigen Saison. Rodgers brachte nur 16 seiner 31 Passversuche für 161 Yards bei einem Mitspieler an, dabei musste er zwei Interceptions hinnehmen. Den einzigen Touchdown für die Steelers warf er knapp drei Minuten vor Ende der Partie über 27 Yards auf Roman Wilson.

Zuvor hatte das Team vor allem bei dritten Versuchen extrem schwach ausgesehen. Bis zum Touchdown-Drive gegen Ende des letzten Viertels konnten sie keinen ihrer neun Versuche erfolgreich verwandeln. Anders dagegen die L.A. Chargers, die sich auf eine solide Performance von Spielmacher Justin Herbert verlassen konnten. Der Signal Caller brachte 22 von 33 Pässen für 220 Yards und einen Touchdown (15-Yard-Pass auf Ladd McConkey) an, einen Turnover verursachte er nicht.

