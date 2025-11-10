Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Los Angeles Chargers machen Pittsburgh Steelers nass - Aaron Rodgers strauchelt
- Aktualisiert: 10.11.2025
- 06:34 Uhr
- ran.de
Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers erwischen bei den Los Angeles Chargers im Sunday Night Game von Woche zehn einen ganz schlechten Tag.
So dürfte sich Aaron Rodgers das Sunday Night Game von Woche zehn in der NFL nicht vorgestellt haben. Der Quarterback-Superstar unterlag mit den Pittsburgh Steelers 10:25 bei den Los Angeles Chargers und zeigt seine wohl schwächste Leistung der bisherigen Saison.
Rodgers brachte nur 16 seiner 31 Passversuche für 161 Yards bei einem Mitspieler an, dabei musste er zwei Interceptions hinnehmen. Den einzigen Touchdown für die Steelers warf er knapp drei Minuten vor Ende der Partie über 27 Yards auf Roman Wilson.
Zuvor hatte das Team vor allem bei dritten Versuchen extrem schwach ausgesehen. Bis zum Touchdown-Drive gegen Ende des letzten Viertels konnten sie keinen ihrer neun Versuche erfolgreich verwandeln.
Anders dagegen die L.A. Chargers, die sich auf eine solide Performance von Spielmacher Justin Herbert verlassen konnten. Der Signal Caller brachte 22 von 33 Pässen für 220 Yards und einen Touchdown (15-Yard-Pass auf Ladd McConkey) an, einen Turnover verursachte er nicht.
Keenan Allen mit Franchise-Rekord
Für die weiteren Punkte der Gastgeber sorgte Kimani Vidal mit einem Run über zwei Yards in die Endzone, Kicker Cameron Dicker mit drei Field Goals und Khalil Mack, dem in der ersten Halbzeit ein Sack gegen Aaron Rodgers gelang, der in einem Safety mündete.
Einen historischen Meilenstein erreichte übrigens Keenan Allen, der mit seinen zwei Catches Hall of Famer Antonio Gates überholte und mit nun 956 Receptions die meisten in der Franchise-Historie hat.
Mit sieben Siegen bei drei Niederlagen liegen die Chargers in der AFC West auf Rang zwei hinter den Denver Broncos, die Pittsburgh Steelers führen trotz der Pleite die AFC North mit einer Bilanz von 5-4 an.