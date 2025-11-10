Amon-Ra St. Brown sorgte im Spiel seiner Detroit Lions bei den Washington Commanders für mehrere Kontroversen. Dabei spielte auch Donald Trump eine Rolle. Ein Gegenspieler griff den Receiver zudem körperlich an.

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat im Spiel seiner Detroit Lions bei den Washington Commanders (44:22) in Woche zehn der NFL-Saison nicht nur sportlich für Schlagzeilen.

In der Schlussphase des ersten Viertels fing der 26-Jährige einen Touchdown-Pass von Quarterback Jared Goff und jubelte danach im Stil von US-Präsident Donald Trump. Dieser war ebenfalls im Stadion.

St. Brown zeigte Richtung Tribüne und legte eine kurze Tanzeinlage hin, die stark an eine Choreografie erinnert, die Trump bei Wahlkampfveranstaltungen zeigte.