American Football

NFL: Amon-Ra St. Brown jubelt mit Trump Dance - DaRon Payne schlägt Star-Receiver

  • Veröffentlicht: 10.11.2025
  • 02:07 Uhr
  • ran.de

Amon-Ra St. Brown sorgte im Spiel seiner Detroit Lions bei den Washington Commanders für mehrere Kontroversen. Dabei spielte auch Donald Trump eine Rolle. Ein Gegenspieler griff den Receiver zudem körperlich an.

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat im Spiel seiner Detroit Lions bei den Washington Commanders (44:22) in Woche zehn der NFL-Saison nicht nur sportlich für Schlagzeilen.

In der Schlussphase des ersten Viertels fing der 26-Jährige einen Touchdown-Pass von Quarterback Jared Goff und jubelte danach im Stil von US-Präsident Donald Trump. Dieser war ebenfalls im Stadion.

St. Brown zeigte Richtung Tribüne und legte eine kurze Tanzeinlage hin, die stark an eine Choreografie erinnert, die Trump bei Wahlkampfveranstaltungen zeigte.

Payne schlägt St. Brown - wegen Trump?

Unmittelbar danach kam es zu einer Handgreiflichkeit zwischen St. Brown und Commanders-Spieler DaRon Payne. Der Defensive Tackle schlug aus heiterem Himmel St. Brown an den Kopf und wurde dafür von den Schiedsrichtern des Feldes verwiesen.

Ob Paynes Schlag eine Reaktion auf die Einlage von St. Brown war, ist unklar.

Trumps Anwesenheit im Stadion war auch aus einem anderen Grund ein Thema. Am Samstag hatte "ESPN" berichtet, dass der US-Präsident die Commanders dazu bewegen möchte, ihr neues Stadion nach ihm zu benennen.

