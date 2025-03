San Francisco heißt die neue NFL-Heimat von Mac Jones. Der Quarterback verspricht sich vieles von seinem nächsten Karriere-Kapitel.

Mac Jones strebt einen Neuanfang in der NFL an. Den Quarterback zog es in der laufenden Free Agency zu den San Francisco 49ers.

Starter wird er dort nicht - zumindest noch nicht. Auf dem Papier hat er Brock Purdy vor sich, auf den sich die 49ers verlassen können. Doch Jones hat eine komplette Vorbereitung Zeit, den Konkurrenzkampf - sofern es einen gibt - anzunehmen, und Purdy die Position streitig zu machen.

Allerdings sprechen die vergangenen drei Saisons nicht unbedingt für Jones. Nachdem er ein ordentliches Rookie-Jahr 2021 bei den New England Patriots (3.801 Passing Yards, 22 Touchdowns) ablieferte, sah es in den Spielzeiten darauf nie mehr so gut aus.

Weder in den beiden Jahren bei den Patriots danach noch in der vergangenen Saison bei den Jacksonville Jaguars kam Jones in die Nähe dieser Zahlen.

Die NFL-Karriere des 26 Jahre alten Quarterbacks hat eine Delle erlitten. Nun hat er sich entschieden, ein neues Kapitel anzufangen und begründet seine Entscheidung damit, dass er in San Francisco eine Siegermentalität verspürt.