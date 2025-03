NFL Draft 2025: Tennessee Titans fahren für Cam Ward auf

Die Quote könnte nun weiter fallen, denn wie jetzt herauskam, fahren die Titans groß auf.

Bei den einschlägigen US-Buchmachern wird Ward aktuell mit einer Quote von -700 geführt. Man muss also 700 Dollar einsetzen, um 100 zu gewinnen.

Sie haben den ersten Pick im NFL Draft, der Ende April in Green Bay über die Bühne geht. Man kann mit der Wette, dass die Titans den Top-Pick nutzen, um Quarterback Cam Ward zu draften, bislang nicht viel Geld verdienen.

Das Wichtigste in Kürze

Chad Brinker, President of Football Operations, General Manager Mike Borgonzi, Assistant General Manager Dave Ziegler, Vice President/Football Advisor Reggie McKenzie, Head Coach Brian Callahan und Offensive Coordinator Nick Holz sind Berichten zufolge in der Stadt. Am Sonntagabend haben die Titans Ward zudem zum Abendessen eingeladen.

Aktuell sind Will Levis und Brandon Allen die Quarterbacks im Kader.

Ward brachte in der vergangenen Saison bei den Miami Hurricanes 67,2 Prozent seiner Pässe an und warf für 4.313 Yards, 39 Touchdowns und sieben Interceptions.