NFL: Mahomes führt Chiefs zu Sieg gegen Lions - nach dem Spiel kommt es zu wilden Szenen

Patrick Mahomes und die Chiefs fügen vor den Augen von Taylor Swift den Lions die zweite Niederlage zu. Nach dem Spiel sorgt ein wilder Schlagabtausch für Aufsehen.

Von Tobias Wiltschek (mit SID)

Ein glänzend aufgelegter Patrick Mahomes hat den Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown in der NFL die zweite Saisonniederlage zugefügt.

Der Star-Quarterback von Vorjahresfinalist Kansas City Chiefs führte sein Team vor den Augen von Pop-Ikone Taylor Swift mit insgesamt vier Touchdowns zu einem 30:17-Heimsieg. Die Chiefs stehen nach einem wechselhaften Saisonstart damit bei einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.

Nach dem Spiel kam es zu Tumulten auf dem Spielfeld, nachdem Lions-Safety Brian Branch ein High Five von Mahomes ignorierte. Daraufhin zettelte JuJu Smith-Schuster, Wide Receiver der Chiefs, eine verbale Auseinandersetzung mit Branch an.