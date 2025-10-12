Das Verletzungspech der San Francisco 49ers setzt sich fort. Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers erwischt es mit Fred Warner einen weiteren Superstar schwer.

Die San Francisco 49ers sind in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt.

Dieses Verletzungspech hat sich im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers weiter verschärft.

Der 28-jährige Linebacker Fred Warner zog sich eine schwere Verletzung am Knöchel zu. Der Defense-Star musste mit einem Wagen vom Feld gefahren werden.

Nach der Partie gab 49ers-Coach Kyle Shanahan ein Verletzungs-Update und bestätigte die schlimmen Vermutungen: Warner wird den Rest der Saison verpassen!

Bei seiner Verletzung handelt es sich um einen ausgekugelten und gebrochenen Knöchel, was eine Operation nach sich ziehen wird.