NFL

San Francisco 49ers: Fred Warner verletzt sich schwer - Coach bestätigt schlimme Vermutung

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 08:50 Uhr
  • Oliver Jensen

Das Verletzungspech der San Francisco 49ers setzt sich fort. Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers erwischt es mit Fred Warner einen weiteren Superstar schwer.

Die San Francisco 49ers sind in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt.

Dieses Verletzungspech hat sich im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers weiter verschärft.

Der 28-jährige Linebacker Fred Warner zog sich eine schwere Verletzung am Knöchel zu. Der Defense-Star musste mit einem Wagen vom Feld gefahren werden.

Nach der Partie gab 49ers-Coach Kyle Shanahan ein Verletzungs-Update und bestätigte die schlimmen Vermutungen: Warner wird den Rest der Saison verpassen!

Bei seiner Verletzung handelt es sich um einen ausgekugelten und gebrochenen Knöchel, was eine Operation nach sich ziehen wird.

Warner ist dabei nicht der einzige prominente Ausfall bei San Francisco in dieser Saison. Mit Brock Purdy, George Kittle, Brandon Aiyuk, Ricky Pearsall oder Nick Bosa verletzten sich bereits zahlreiche Stars der 49ers in diesem Jahr.

Warner wurde 2018 in der dritten Runde gedraftet und ist seitdem ein zentraler Verteidiger seines Teams. Er gilt als Anführer der Defensive, bekannt für viele Tackles, Interceptions und Sacks, und wurde mehrfach als All-Pro ausgezeichnet. Mit den 49ers erreichte er mehrere Male die Playoffs und spielte zwei Mal im Super Bowl.

