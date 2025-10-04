Mark Sanchez wird bei einem Streit niedergestochen. Der Ex-NFL-Quarterback ist allerdings nicht nur Opfer. Nun enthüllt die Polizei weitere Details. Von Franziska Wendler Nachdem gegen Mark Sanchez laut Behördenangaben Anklage wegen schwerer Körperverletzung erhoben wurde – zusätzlich zu den bereits bestehenden Vorwürfen – wurde er nun aus dem Krankenhaus an das zuständige Gefängnis überstellt. Der Staatsanwalt von Marion County, Ryan Mears, erklärte während einer Pressekonferenz, die neue Anklage könne mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu sechs Jahren geahndet werden. Demnach dauern die Ermittlungen aber noch an und es seien weitere Anklagepunkte möglich.

Rückblick: Sanchez wurde zu Beginn des vergangenen Wochenendes nach einer Messerattacke mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, dies bestätigte der TV-Sender "Fox Sports", für den er als Experte tätig ist. Wenig später stellte sich heraus, dass der langjährige NFL-Spielmacher in der Angelegenheit nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter war. Er wurde am Samstag von der Polizei festgenommen.

Streit um einen Parkplatz Wie das Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) mitteilte, wurde Sanchez zunächst wegen des Verdachts auf Körperverletzung, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Diesbezüglich erfolgte bereits eine Anklage.

Auf der nun abgehaltenen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei wurde bekannt, weshalb es zwischen Sanchez und einem anderen Mann zu der Auseinandersetzung kam. "Wir sprechen hier buchstäblich von Menschen, die sich um einen Parkplatz gestritten - und/oder einen Streit darüber geführt haben, wo Menschen parken. Dies führte dazu, dass jemand unglaublich schwere Verletzungen davongetragen hat", sagte Staatsanwalt Mears gegenüber Reportern.

Sanchez mit signifikanten Verletzungen Laut der eidesstattlichen Erklärung der Polizei habe Sanchez, der wohl nach Alkohol roch, einen 69-jährigen Lkw-Fahrer angesprochen, als dieser rückwärts die Laderampe eines Hotels in der Innenstadt von Indianapolis hochfuhr. Dies resultierte demnach in einer Auseinandersetzung, die den Lkw-Fahrer dazu veranlasste, ein Messer zu ziehen, um sich zu verteidigen. "Dies war eine Situation, die nicht hätte eintreten müssen", erklärte der Staatsanwalt. Sanchez wurde mit Stichwunden im rechten Oberkörper ins Krankenhaus eingeliefert, der Lkw-Fahrer erlitt eine Schnittwunde an der linken Wange. Ob auch gegen ihn Anklage erhoben wird, ist unklar. Mears merkte aber an, dass im betreffenden Bundesstaat Indiana eines der "strengsten Selbstverteidigungsgesetze der Nation" herrsche.

Lkw-Fahrer mit Klage gegen Sanchez und Fox Der Lkw-Fahrer hat zudem bereits eine Klage gegen Sanchez und "Fox" eingereicht. Es geht um Schadenersatz, die Bezahlung von Gerichtskosten und sonstige Entschädigungen. Demnach habe er "schwere bleibende Entstellungen, Funktionsverluste, andere körperliche Verletzungen, seelische Belastungen und sonstige Schäden“ erlitten. Zudem hätte der TV-Sender seiner Meinung nach von Sanchez' "Ungeeignetheit als Mitarbeiter, seiner Neigung zum Alkoholkonsum und/oder seinem schädlichen Verhalten" wissen müssen.

Der Staatsanwalt erklärte indes, die Polizei sammle noch Informationen und habe mehrere ausstehende Durchsuchungsbefehle. Zudem wurde bekannt, dass Überwachungskameras den Vorfall aus mehreren Blickwinkeln aufgezeichnet hätten. "Es ist mir egal, wer Sie sind. Es ist mir egal, womit Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen. Es ist mir egal, wo Sie leben", sagte der ebenfalls auf der Pressekonferenz anwesende Polizeichef Chris Bailey: "Wenn Sie in unsere Stadt kommen und Gewalt ausüben, werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Sie zur Rechenschaft zu ziehen."

