NFL: Head Coach gefunden - Atlanta Falcons holen Kevin Stefanski

Die Atlanta Falcons finden offenbar ihren neuen Head Coach. Kevin Stefanski unterschreibt beim Klub aus Georgia langfristig.

Der neue starke Mann der Atlanta Falcons hat seine Stärke gezeigt: Matt Ryan - neuer President of Football Operation - hat laut "The Athletic" Kevin Stefanski als neuen Head Coach berufen.

Der Vertrag des ehemaligen Trainers der Cleveland Browns, der nach der Saison entlassen worden war, soll über fünf Jahre gehen. Stefanski war 2020 und 2023 zum Trainer des Jahres in der NFL ausgezeichnet worden.

Ryan hatte am 10. Januar erst seinen Posten angetreten. Atlanta wartet seit 2017 auf eine Playoff-Teilnahme, beendete die vergangenen zwei Jahre jeweils mit einer Bilanz von 8-9, in den drei Jahren zuvor jeweils mit 7-10.

Nach der vergangenen Saison mussten Coach Raheem Morris und General Manager Terry Fontenot ihre Posten räumen. Der Posten des GM ist noch vakant, als Kandidat gilt Ian Cunningham, Assistant General Manager bei den Chicago Bears.