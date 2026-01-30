NFL: Maxx Crosby vor Abschied bei den Las Vegas Raiders? Trade-News und Gerüchte im Ticker

Nach der Regular Season ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Die reguläre Saison der NFL ist vorbei, die General Manager arbeiten aber im Hintergrund bereits fleißig am Kader. Wer wird entlassen, wer wird getradet? Wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ Update, 05.02, 07:12 Uhr: Maxx Crosby bietet sich wohl bei den Patriots an +++ Die Beziehung zwischen den Las Vegas Raiders und Maxx Crosby ist seit Monaten keine Gute. Immer wieder kokettieren beide Seiten mit einem Abgang. Nun bringt Insiderin Dianna Russini neue Bewegung in die Causa. In einer Radioshow sagte sie, dass Crosby ihr gesagt habe, dass er gerne für Mike Vrabel und die New England Patriots spielen würde. Crosby verlängerte erst vor der Saison bei den Raiders um drei Jahre. In Sachen Cap Space und Picks könnten sich die Patriots Crosby leisten. Ob ein Trade wirklich zustande kommt, steht in den Sternen.

+++ Update, 30.01, 11:38 Uhr: Kirk Cousins vor Entlassung bei den Falcons? +++ Die Quarterback-Position bei den Atlanta Falcons ist aktuell unsicher. Der eigentliche Starter Michael Penix Jr. erholt sich noch von einem Kreuzbandriss. Kirk Cousins spielte die Saison zu Ende und gewann am Ende sogar vier Spiele in Folge. Dennoch könnte Cousins entlassen werden. Das berichtet "The Athletic". Allerdings will Atlanta den Spielmacher womöglich doch behalten. Aktuell verdient Cousins mit seinem Vertrag 45 Millionen Dollar im Jahr - mit einem Cut und einer sofortigen Rückholaktion könnten die Falcons einiges an Geld sparen, wenn Cousins einer Gehaltskürzung zustimmen sollte.

+++ Update, 30.01, 09:51 Uhr: Deadline für Aaron Rodgers? +++ Wie der neue Head Coach der Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy, bereits bestätigte, haben die Steelers Interesse an einer Rückholaktion vo Aaron Rodgers. Allerdings wollen die Verantwortlichen in Pittsburgh diesmal offenbar nicht wochen- oder womöglich monatelang auf eine Zusage warten. "Unser Steelers-Insider Jeff Hathorn sagt, dass Omar Khan Aaron Rodgers wissen ließ, dass man innerhalb von einem Monat eine Entscheidung braucht", schrieb Andrew Fillipponi von "937thefan" auf "X". Das wäre noch weit vor der Free Agency.

+++ Update, 30.01, 06:24 Uhr: Xavier Legette bei den Panthers vor dem Aus? +++ Die Carolina Panthers haben überrascht und sind in die Playoffs eingezogen.