Das Trainerkarussell der NFL dreht sich so schnell wie selten zuvor. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Das Trainerkarussell der NFL dreht sich rasend schnell. Ein Drittel der Teams war und ist auf der Suche nach einem neuen Coach. Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt?

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte im Ticker zusammen.

- Anzeige -

+++ 5. Februar, 06:29 Uhr: Steelers holen Offensive Coordinator von den Vikings +++ Die Pittsburgh Steelers haben die vakante Position des Offensive Coordinators besetzt. Brian Angelichio kommt von den Minnesota Vikings nach Pennsylvania, das bestätigte die Franchise bereits. Zuvor war der 53-Jährige Passing Game Coordinator bei den Vikings. Er kennt den neuen Head Coach Mike McCarthy bereits von den Green Bay Packers, von 2016 bis 2018 war er im Trainerstab von McCarthy der Coach der Tight Ends. Damit wäre es für Angelichio nicht nur ein Wiedersehen mit McCarthy, sondern womöglich auch mit Aaron Rodgers, sollte er zurück zu den Steelers kommen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 3. Februar, 06:17 Uhr: Neuer OC für die Cleveland Browns +++ Der Coaching Staff der Cleveland Browns nimmt weiter Formen an. Wie "ESPN" berichtet, wird Ryan Switzer neuer Offensive Coordinator in Cleveland. Switzer war zuvor Running Game Coordinator bei den Baltimore Ravens und folgt nun seinem ehemaligen Chef Todd Monken, der als Ravens-OC nun die Head-Coach-Position in Ohio übernimmt. Switzer ist erst 33, mit ihm waren die Ravens stets eins der stärksten Laufspiele der Liga.

+++ 1. Februar, 20:50 Uhr: Las Vegas Raiders haben offenbar neuen Head Coach gefunden +++ Ein heiß gehandelter Head-Coach-Kandidat ist wohl vom Markt: Die Las Vegas Raiders sind sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Klint Kubiak einig. Offiziell einigen können sich die Parteien aber noch nicht, da der Offensive Coordinator der Seahawks sich zurzeit auf den Super Bowl vorbereitet. Kubiak soll für den Raiders-Job den Cardinals abgesagt haben.

- Anzeige -

+++ 1. Februar, 20:42 Uhr: Cardinals wohl mit neuem Head Coach einig +++ Lange war es ruhig um die Arizona Cardinals, jetzt haben sie sich aber wohl auf einen neuen Head Coach festgelegt. Wie "ESPN" berichtet arbeiten die Cardinals mit Mike LaFleur an einem Fünfjahresvertrag. LaFleur stand bis zuletzt bei den Los Angeles Rams als Offensive Coordinator unter Vertrag. Nach den Harbaugh-Brüdern hat die NFL damit sein zweites Brüderpaar unter den Head Coaches - Mikes Bruder Matt LaFleur steht seit 2019 an der Seitenlinie der Green Bay Packers.

- Anzeige -

+++ 1. Februar, 20:38 Uhr: 49ers finden Saleh-Ersatz +++ Die San Francisco 49ers sind auf der Suche nach einem neuen Defensive Coordinator offenbar fündig geworden. Nachdem Robert Saleh die Franchise für den Head-Coach-Posten der Tennessee Titans verließ, verpflichten die 49ers Raheem Morris. Das berichtet "ESPN".

- Anzeige -

+++ 30. Januar, 16:53 Uhr: Buffalo Bills haben sich mit neuem OC geeinigt +++ Mit Joe Brady hat der ehemalige Offensive Coordinator der Buffalo Bills den Head-Coach-Posten des Teams übernommen. Einen Nachfolger für seine Position soll die Franchise jetzt auch gefunden haben. Laut dem "NFL Network" soll Pete Carmichael dem neuen HC zuarbeiten. Brady kennt den erfahrenen Coach aus zwei gemeinsamen Saisons bei den New Orleans Saints. Dort arbeitete Carmichael als OC und Brady als sein Assistent. Zuletzt war Carmichael zwei Jahre Senior Offensive Assistant unter Sean Payton in Denver. Insgesamt bringt er Erfahrung aus über 30 Jahren Coaching mit. Lange Zeit arbeitete er dabei mit Hall of Famer Drew Brees in New Orleans zusammen. Seit den dortigen Erfolgen gilt er als überragender Offensive Coordinator. In insgesamt vier Saisons stellte er die beste Offensive, was Yards pro Spiel angeht. In vier weiteren Jahren führte er sie in die Top 4 der NFL.

- Anzeige -

+++ 30. Januar, 06:06 Uhr: Eagles holen neuen Offensive Coordinator +++ Die Philadelphia Eagles haben einen Nachfolger für den geschassten Offensive Coordinator Kevin Patullo gefunden. Wie NFL-Insider Ian Rapoport schreibt, holen die Eagles Sean Mannion, den Quarterback Coach der Green Bay Packers. Mannion war sieben Jahre lang Backup Quarterback in der NFL, bevor er nach der Saison 2023 seine Karriere beendete. Mannion ist erst 33 Jahre alt und gilt als einer der Gründe für den Leistungsaufschwung von Jordan Love.

- Anzeige -

+++ 29. Januar, 11:18 Uhr: Browns verlieren wohl DC Jim Schwartz +++ Nachdem sich die Cleveland Browns auf Todd Monken als neuen Head Coach verständigt haben, ist die Zeit von Defensive Coordinator Jim Schwartz in Ohio wohl zu Ende. Wie das NFL Network berichtet, soll der 59-Jährige kein Interesse an einer Weiterbeschäftigung haben und einen der beiden verbleibenden Head-Coaching-Jobs verfolgen. Von ursprünglich zehn offenen Jobs suchen nur noch die Las Vegas Raiders und Arizona Cardinals einen neuen Hauptübungsleiter.

+++ 29. Januar, 06:07 Uhr: Chargers holen Minter-Nachfolger als Defensive Coordinator +++ Die Nachfolge von Jesse Minter, der neuer Head Coach bei den Baltimore Ravens wird, als Defensive Coordinator bei den Los Angeles Chargers ist geklärt. Chris O'Leary wird künftig die Geschicke der Defense leiten. Das gab die Franchise am Mittwoch Abend Ortszeit bekannt. In der vergangegen Saison war O'Leary am College Defensive Coordinator der Western Michigan Broncos, kennt den Trainerstab von Head Coach Jim Harbaugh aber als Coach der Safeties in 2024. Für O'Leary ist es der erste Koordinatoren-Job in der NFL.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 28. Januar, 16:51 Uhr: Cleveland Browns verpflichten neuen Head Coach +++ Die Cleveland Browns haben sich laut "ESPN"-Insider Adam Schefter für Todd Monken als neuen Head Coach entschieden. Der 59-Jährige war zuletzt Offensive Coordinator der Baltimore Ravens und arbeitete in dieser Position einst auch schon in Cleveland. Nun folgt Monken auf den entlassenen Kevin Stefanski. Zuletzt wurde auch spekuliert, dass Monken John Harbaugh zu den New York Giants folgen könnte, um dort als Offensive Coordinator zu arbeiten.

+++ 28. Januar, 10:39 Uhr: Ron Rivera Head-Coach-Kandidat in Arizona +++ Die Liste der Kandidaten für den Head-Coach-Posten bei den Arizona Cardinals hat einen neuen Namen: Ron Rivera. Der ehemalige Head Coach der Carolina Panthers und Washington Commanders war persönlich zum Interview in Arizona, wie "The Athletic" berichtet. Doch damit steht er längst nicht allein da: Jaguars-DC Anthony Campanile, Dolphins-DC Anthony Weaver, Rams-OC Mike LaFleur, Chiefs-OC Matt Nagy und der ehemalige Falcons-HC Raheem Morris sind nur einige der Konkurrenten, die sich ebenfalls bereits vorstellen durften. Nun also Rivera. Der 63-Jährige war einst selbst NFL-Spieler und wurde in Runde 2 gedraftet. Aktuell ist er General Manager an der University of California.

- Anzeige -

+++ 27. Januar, 23:28 Uhr: Broncos feuern OC Lombardi +++ Die Denver Broncos trennen sich laut Ian Rapoport und Tom Pelissero nach dem Aus im AFC Championship Game von Offensive Coordinator Joe Lombardi. Unter Lombardi belegte die Broncos-Offensive mit durchschnittlich 342,6 Yards pro Spiel ligaweit Platz zehn in der Saison 2025.

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Durch die Trennung von Lombardi werden nun Gerüchte befeuert, wonach der bisherige Offensive Pass Game Coordinator und Quarterback-Trainer Davis Webb zum Offensive Coordinator der Broncos aufsteigen könnte.

+++ 27. Januar, 17:53 Uhr: Bills haben sich für neuen Head Coach aus eigenen Reihen entschieden +++ Die Buffalo Bills haben den Nachfolger ihres entlassenen Head Coaches Sean McDermott gefunden. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird Offensive Coordinator Joe Brady befördert. Nachdem man sich mit einigen Kandidaten enger befasst und sie zum Interview getroffen hat, wurde nun die Entscheidung gefällt, unter der Führung des 36-Jährigen den Neuanfang einzuleiten. Brady, der auch bei einigen anderen Teams ein Kandidat war, unterschreibt laut "The Athletic" einen Deal über fünf Jahre. In den vergangenen drei Spielzeiten war er der OC des Teams und soll nun die Weichen stellen, um Star-Quarterback Josh Allen endlich in den Super Bowl zu führen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen