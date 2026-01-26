- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL: Mike Vrabel erklärt Erfolgsgeheimnis der New England Patriots

  • Veröffentlicht: 26.01.2026
  • 08:21 Uhr
  • Oliver Jensen

Dank einer starken Defensive, guten Special Teams und ihrer Auswärtsstärke sind die New England Patriots in den Super Bowl eingezogen. Das Wichtigste war laut Head Coach Mike Vrabel allerdings der Glaube.

von Oliver Jensen,

Die New England Patriots haben sich unter schwierigsten Bedingungen im AFC Championship Game bei den Denver Broncos durchgesetzt.

Head Coach Mike Vrabel, der als Spieler mit dieser Franchise dreimal den Super Bowl gewann, fasst das Erfolgsgeheimnis seiner Mannschaft mit einem Satz zusammen: "Man muss manchmal an Dinge glauben, bevor man sie sehen kann."

Teamowner Robert Kraft übergab Vrabel in der Kabine den Spielball und stellte fest, dass die Patriots – die sich gerne als "Auswärtskrieger" bezeichnen – das erste Team in der Ligageschichte sind, das auswärts (einschließlich Playoffs) eine Saison mit einer 9-0-Bilanz beendete.

Zudem sind sie das erste Team der NFL-Historie, das in den Super Bowl eingezogen ist, nachdem sie in der Vorsaison mindestens 13 Niederlagen kassiert haben.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

"Wir haben eine großartige Gruppe von Spielern. Sie haben immer an das geglaubt, was wir getan haben. Sie haben eine Identität gebildet und versucht, diese zu schützen", sagte Vrabel. "Und heute war ein Beispiel dafür, wie sich die Dinge irgendwie verändern und sich mit dem Wetter entwickeln. Wir haben die Fähigkeit bewiesen, uns anzupassen. Wir haben alles getan, um das Footballspiel unter schwierigen Bedingungen zu gewinnen."

Die Patriots stehen zum zwölften Mal in der Franchise-Geschichte im Super Bowl. Sie haben die meisten Final-Teilnahmen aller NFL-Teams vorzuweisen. Dahinter folgen die Dallas Cowboys, Denver Broncos, Pittsburgh Steelers und San Francisco 49ers mit jeweils acht Super-Bowl-Teilnahmen.

- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Quarterback Maye ist stolz auf die Defense

Der Einzug in das Finale der NFL war diesmal ähnlich überraschend wie in der NFL-Saison 2001, als die Patriots mit dem damals jungen Tom Brady erstmals den Super Bowl gewannen.

Ähnlich wie bei der damaligen Meisterschaft, als Vrabel eine Schlüsselrolle als Outside Linebacker spielte, setzt das diesjährige Team in den Playoffs auf eine starke Defense und gute Special Teams. Die Patriots haben in den Playoffs durchschnittlich nur 26 Punkte zugelassen. Dies ist die geringste Punktzahl in einer Drei-Spiele-Phase innerhalb einer Postseason seit den Baltimore Ravens 2000.

"Ich bin stolz auf dieses Team", sagte Quarterback Drake Maye. "Ich bin stolz auf unsere Defense. Wir haben in der ersten Hälfte  nicht unser bestes Spiel in der Offensive gespielt, aber in der zweiten Spielhälfte haben wir uns gegen die Elemente gestellt."

Mehr News und Videos
Playoff Picture Patriots vs Seahawks
News

Playoff Picture: Patriots und Seahawks im Super Bowl

  • 26.01.2026
  • 09:06 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 26.01.2026
  • 08:48 Uhr

NFL - McVay feiert Stafford: "Was zur Hölle ist das für eine Frage?"

  • Video
  • 01:44 Min
  • Ab 0
AFC Championship Game: New England Patriots v Denver Broncos
News

NFL Playoffs 2026: New England Patriots ziehen in Super Bowl 60 ein

  • 26.01.2026
  • 08:23 Uhr
AFC Championship Game: New England Patriots v Denver Broncos
News

Patriots stellen Rekord für die Ewigkeit auf

  • 26.01.2026
  • 08:21 Uhr
NFL, American Football Herren, USA NFC Championship Game-Los Angeles Rams at Seattle Seahawks Jan 25, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III (9) reaches for a touc...
News

NFL Playoffs: Thriller in Seattle - Seahawks stehen im Super Bowl

  • 26.01.2026
  • 08:20 Uhr

NFL: Sean Payton emotional! Broncos-Coach ringt um Worte

  • Video
  • 02:36 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA AFC Championship Game-New England Patriots at Denver Broncos Jan 25, 2026; Denver, CO, USA; Denver Broncos quarterback Jarrett Stidham (8) rushes the ball past Ne...
News

Wilde Szenen! Stidham-Bock und Schiri-Aussetzer

  • 26.01.2026
  • 08:12 Uhr

NFL - Vrabel verrät: Ein Spiel im Dezember veränderte Drake Maye

  • Video
  • 02:09 Min
  • Ab 0
NFC Championship Game: Los Angeles Rams v Seattle Seahawks
News

Super Bowl: Darnold düpiert Allen und Jackson

  • 26.01.2026
  • 07:43 Uhr