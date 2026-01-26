NFL: Mike Vrabel erklärt Erfolgsgeheimnis der New England Patriots

- Anzeige -

"Wir haben eine großartige Gruppe von Spielern. Sie haben immer an das geglaubt, was wir getan haben. Sie haben eine Identität gebildet und versucht, diese zu schützen", sagte Vrabel. "Und heute war ein Beispiel dafür, wie sich die Dinge irgendwie verändern und sich mit dem Wetter entwickeln. Wir haben die Fähigkeit bewiesen, uns anzupassen. Wir haben alles getan, um das Footballspiel unter schwierigen Bedingungen zu gewinnen." Die Patriots stehen zum zwölften Mal in der Franchise-Geschichte im Super Bowl. Sie haben die meisten Final-Teilnahmen aller NFL-Teams vorzuweisen. Dahinter folgen die Dallas Cowboys, Denver Broncos, Pittsburgh Steelers und San Francisco 49ers mit jeweils acht Super-Bowl-Teilnahmen.

