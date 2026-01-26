- Anzeige -
NFL: New England Patriots stellen Rekord für die Ewigkeit auf

  • Veröffentlicht: 26.01.2026
  • 06:36 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Das hat es in der NFL noch nicht gegeben. Die Patriots des aktuellen Jahrgangs machen sich bereits vor dem Super Bowl unsterblich.

Die New England Patriots haben in dieser Saison einen Rekord aufgestellt, den so schnell wohl kein Team in der NFL mehr brechen wird.

Das Team von Head Coach Mike Vrabel hat in der gesamten Spielzeit alle neun Auswärtsspiele gewonnen.

Nachdem sie in der Regular Season bereits achtmal in der Fremde erfolgreich waren, setzten sie im AFC Championship Game noch einen drauf.

Mit dem 10:7 bei den Denver Broncos fuhren die Patriots auch den neunten Auswärtssieg ein. Das hat vor ihnen laut "ESPN" noch kein anderes Team in der Liga geschafft.

New England Patriots sin die "Road Warriors"

Kein Wunder, dass sich das Team nun vollkommen zurecht als die "Road Warriors" bezeichnet.

"Das ist wirklich einzigartig, das werde ich nie vergessen", sagte Quarterback Drake Maye. "Wir sind die Road Warriors mit  9:0-Siegen auswärts."

