Völlig demolierte Schulter
NFL: Minnesota Vikings setzen die Karriere von Carson Wentz für J.J. McCarthy aufs Spiel! Ein Kommentar
- Aktualisiert: 29.10.2025
- 08:32 Uhr
- Kai Esser
Carson Wentz spielte mehr als zwei Spiele mit einer kaputten Schulter, die nun eine Operation benötigt. Die Minnesota Vikings wussten davon, stellten ihn trotzdem auf, um J.J. McCarthy zu schützen. Das ist moralisch kaum zu rechtfertigen.
Von Kai Esser
Man brauchte schon mehr als ein Semester Medizin, um bei der Verletzung von Carson Wentz genau zu wissen, worum es sich dabei handelt. Ein Labrumriss mit ausgerenkter Schulter inklusive Bruch der Gelenkpfanne.
Oder in kurz: Die linke Schulter von Carson Wentz ist völlig demoliert.
Eine Operation ist dringend nötig, die Saison des Backups beendet. Dabei spielte er mehr als zwei komplette Spiele mit dieser Verletzung. Schon zur Halbzeit des London Games gegen die Cleveland Browns soll er über starke Schmerzen geklagt haben.
- Alle NFL-Highlights hier auf Joyn
- Gewinner und Verlierer des 8. Spieltags: Genugtuung für Fields, Steelers in Not
Und das alles nur, weil die Minnesota Vikings ihren wertvollen First Round Pick aus 2024, J.J. McCarthy, schützen wollten. Das ist aus Business-Sicht verständlich. Aber am Ende sind in diesem Business auch Menschen unterwegs - und das missachten die Vikings damit komplett.
Minnesota Vikings: J.J. McCarthy hätte spielen können
Denn eins steht fest: McCarthy hätte durchaus spielen können. Ein verstauchter Knöchel hält ihn aktuell davon ab, auf dem Platz zu stehen. Um herauszustellen, welche der beiden Verletzungen schwerwiegender ist, muss man kein Chefarzt sein.
Freilich, es ist sicher nicht angenehm, mit einem verstauchten Knöchel Football zu spielen und die Chance, dass sich der Quasi-Rookie erneut verletzt, ist durchaus gegeben. Gerade, nachdem er die ganze Saison 2024 aussetzen musste, ist Vorsicht durchaus verständlich.
Dennoch: Die Vikings hätten ihn trotzdem aufs Feld schicken sollen - denn er ist der gesündere der beiden Quarterbacks. Bereits vor Woche sieben trainierte der Spielmacher eingeschränkt mit.
NFL: "Schiri war Eagles-MVP!" Giants-Fans stocksauer
Externer Inhalt
Minnesota Vikings: Carson Wentz kämpft um seine Karriere
Und Wentz, der bereits seit Jahren um seine Karriere kämpft? Der kämpft weiter, wahrscheinlich aussichtlos. Zumindest bei den Vikings.
Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sein Einjahresvertrag für seinen nahezu heroischen Einsatz nicht verlängert.
Auch das ist aus Business-Sicht nur sinnvoll, aber aus menschlicher Sicht mindestens fragwürdig. Und dass die Vikings Wentz im Grunde benutzt haben, um ihrem Zukunfts-Quarterback Zeit zu erkaufen, mag legitim sein, ist aber moralisch fast schon verwerflich.
Die Vikings werden sich auf dem Markt der Backup-Quarterbacks nun umsehen und einen neuen Ersatz-Spielmacher mit einem mäßig hoch dotierten Vertrag ausstatten. Es hat schon gewissermaßen makabere Züge.
Die Reha wird den 33-Jährigen einige Monate kosten. Dass er zu Beginn der Saison 2026 in einem NFL-Kader steht, ist nahezu ausgeschlossen.
Und dass er in jener NFL noch einmal einen relevanten Snap spielt, ebenso. Aber hey, wenigstens J.J. McCarthy ist wieder komplett fit.