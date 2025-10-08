NFL Playoff Picture

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die achte Woche der NFL-Saison ist abgeschlossen. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Während die Indianapolis Colts ihren nahezu perfekten Saisonstart immer weiter ausbauen, ist Kansas City jetzt erstmals in den Playoffs vertreten.

In der NFC führen derweil die Green Bay Packers mit "nur" fünf Siegen (und einer Niederlage sowie einem Unentschieden) die Conference an. Und das, obwohl andere Teams bereits einen Sieg mehr auf dem Konto haben. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche acht.



NFC Wild Card Round: #7 49ers (5-3) at #2 Eagles (6-2) Mit ihrer unerwarteten 15:26-Auswärtstpleite bei den Houston Texans sind die San Francisco 49ers im Playoff Picture signifikant von Position zwei auf sieben gefallen, was daran liegt, dass sie die NFC West nicht mehr anführen. Die Eagles sind dagegen wieder in der Erfolgsspur, durften sich über einen 38:20-Sieg gegen die New York Giants freuen und thronen ohnehin weiter mit großem Abstand auf Rang eins der NFC East. Die Eagles sind aktuell nur nicht auf dem Nummer-1-Seed gelistet, weil sie eine Pleite mehr kassiert haben als die Packers.

NFC Wild Card Round: #6 Rams (5-2) at #3 Buccaneers (6-2) Die Rams waren in Woche acht nicht im Einsatz, konnten an ihrem Standing also nicht aktiv mitwirken. Die Buccaneers haben ihre Bilanz derweil dank eines 23:3-Sieges gegen die New Orleans Saints weiter aufpoliert und führen nach wie vor souverän die NFC South an.

NFC Wild Card Round: #5 Lions (5-2) at #4 Seahawks (5-2) Bei dieser möglichen Begegnung gab es in Woche acht keine Vorkommnisse, hatten doch sowohl Lions als auch Seahawks eine Bye Week und konnten ihre Bilanz damit nicht verbessern - oder verschlechtern.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Green Bay Packers (5-1-1) Obwohl die Green Bay Packers einen Sieg weniger haben als andere Playoff-Contender der NFC, stehen sie aktuell auf dem ersten Platz. Das hat auch mit dem komplizierten System der NFL zu tun. Die Packers haben momentan die wenigsten Niederlagen in der NFC. Dazu kommt auch noch die Bye-Week sowie ein Unentschieden, das auch noch mit einberechnet wird. Somit ist die Win-Percentage der Packers darum höher als bei anderen Teams. Mit ihrem Statement-Sieg gegen die Pittsburgh Steelers um Ex-Quarterback Aaron Rodgers im Sunday Night Game von Woche acht haben die Cheeseheads ihren Platz an der Sonne dabei weiter gefestigt.

AFC Wild Card Round: #7 Chiefs (5-3) at #2 Patriots (6-2) Erstmals in dieser Saison stehen auch die Kansas City Chiefs im Playoff-Picture der NFL. Nach dem dritten Sieg in Folge über die Washington Commanders stehen die Chiefs nun bei 5-3 und sind der ungewohnte siebte Seed der NFL. Die Patriots ließen den Browns bei 32:13 nicht den Hauch einer Chance. Drake Maye liefert Woche für Woche ab, ein günstiger Schedule tut sein Übriges. Die AFC East ist aktuell fest in der Hand des Teams aus Foxborough. Und selbst wenn die Bills im Saisonverlauf doch noch vorbeiziehen - eine Wildcard dürfte für die Patriots kein Problem sein.

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (5-3) at #3 Broncos (6-2) Bereits am Donnerstagabend waren die Chargers gegen die Vikings im Einsatz - und das mit Erfolg. Justin Herbert und Co. gelang ein 37:10-Sieg. Aktuell würde in den Playoffs ein Division-Duell gegen die Denver Broncos warten. Diese gewannen am achten Spieltag mit 44:24 gegen die Dallas Cowboys und festigten damit ihren ersten Platz in der AFC West.

AFC Wild Card Round: #5 Bills (5-2) at #4 Steelers (4-3) Nach ihrer Bye Week waren die Bills wieder im Einsatz und durften sich über einen 40:9-Kantersieg gegen die Carolina Panthers freuen. Würden jetzt bereits die Playoffs beginnen, ginge es gegen die Pittsburgh Steelers. Das Team um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers musste im Sunday Night Game eine 25:35-Pleite gegen die Green Bay Packers einstecken. Die Steelers konnten zuletzt zwar nicht unbedingt überzeugen, das können die anderen Teams in der AFC North aber auch nicht.

