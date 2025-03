Cooper Kupp geht als Rams-Legende

Kupp wurde 2017 in der dritten Runde gedraftet und etablierte sich schnell als Top-Receiver in der Liga.

In der Saison 2021 trug sich er sich in die NFL-Geschichtsbücher ein und führte mit 145 Catches, 1.947 Receiving Yards und 16 Touchdowns in allen Kategorien die Liga an und gewann damit die sogenannte "Triple Crown".

Seine märchenhafte Saison krönte der Receiver mit dem Gewinn des Super Bowls ab, in dem er zum MVP ausgezeichnet wurde. Außerdem wurde er für seine Leistungen in der Regular Season zum Spieler des Jahres ausgezeichnet.

Durch eine Entlassung vor dem 1. Juni sparen die Rams laut "nfl.com" 2025 7,5 Millionen Dollar an Cap Space, verbuchen aber auch 22,3 Millionen Dollar an Dead Money.