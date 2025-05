Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL -Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird.

So tippt ran die erste Runde.

Cowboys-Besitzer Jerry Jones kündigte vor kurzem erst noch an, dass es "umfangreiche Trades" geben wird.

Es wird im Gegenzug einen oder mehrere Draft Picks geben, so Adam Schefter.

Die Dallas Cowybos holen laut NFL-Insider Ian Rapoport George Pickens! Der Wide Receiver der Pittsburgh Steelers kommt via Trade. Mehr Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Das Kuriose daran: Der 2,06-Meter-Hüne hat bislang keine Football-Erfahrung, spielt früher am College Basketball für Western Carolina und Coastal Carolina.

Die Carolina Panthers haben am Montag die Verpflichtung von Colin Granger als neuen Tight End bestätigt.

+++ 6. April, 17:10 Uhr: Raiders wollen offenbar Jack Jones abgeben +++

Der Neuaufbau unter Head Coach Pete Carroll soll bei den Las Vegas Raiders anscheinend ohne Jack Jones laufen. Nach Informationen des "Las Vegas Review-Journal" bemüht sich die Franchise um einen Trade des Cornerback. Sollte kein Abnehmer gefunden werden, wird der 27-Jährige demnach entlassen.

Jones, 2022 als Viertrunden-Pick bei den New England Patriots gelandet, wurde im November 2023 nach seiner Entlassung in Foxborough als Waiver von den Raiders unter Vertrag genommen. Bislang kommt er auf 136 Tackles, einen Forced Fumble und sieben Interceptions für vier Touchdowns. 2024 lief er in allen 17 Regular-Season-Spielen auf.