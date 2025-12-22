Die New England Patriots feiern bei den Baltimore Ravens ein spätes Comeback und lösen das Ticket für die Playoffs. Spätes Comeback für die New England Patriots – mit glorreichem Ausgang. Die Pats haben bei ihrem Gastspiel bei den Baltimore Ravens durch zwei späte Touchdowns die Führung zurückerobert, den Sieg eingefahren und damit erstmals seit 2021 das Ticket für die NFL-Playoffs gelöst. Nach zwei Rushing Touchdowns von Derrick Henry, einem 18-Yard-Pass von Lamar Jackson auf Zay Flowers und einem Field Goal lagen die Ravens knapp 13 Minuten vor dem Ende mit 24:13 in Führung.

Dann allerdings drehten die Patriots auf. Erst gelang Spielmacher Drake Maye ein 37-Yard-Touchdown-Pass auf Kyle Williams – samt erfolgreicher Two-Point-Coversion. Dann lief Rhamondre Stevenson über 21 Yards in die Endzone. In der ersten Hälfte hatten ein Touchdown-Pass über ein Yard auf Hunter Henry und zwei Field Goals für die anderen Zähler der Patriots gesorgt.

