NFL: New England Patriots schlagen Baltimore Ravens und machen Playoffs klar

  • Veröffentlicht: 22.12.2025
  • 06:31 Uhr
  • ran.de

Die New England Patriots feiern bei den Baltimore Ravens ein spätes Comeback und lösen das Ticket für die Playoffs.

Spätes Comeback für die New England Patriots – mit glorreichem Ausgang. Die Pats haben bei ihrem Gastspiel bei den Baltimore Ravens durch zwei späte Touchdowns die Führung zurückerobert, den Sieg eingefahren und damit erstmals seit 2021 das Ticket für die NFL-Playoffs gelöst.

Nach zwei Rushing Touchdowns von Derrick Henry, einem 18-Yard-Pass von Lamar Jackson auf Zay Flowers und einem Field Goal lagen die Ravens knapp 13 Minuten vor dem Ende mit 24:13 in Führung.

Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers

Dann allerdings drehten die Patriots auf. Erst gelang Spielmacher Drake Maye ein 37-Yard-Touchdown-Pass auf Kyle Williams – samt erfolgreicher Two-Point-Coversion. Dann lief Rhamondre Stevenson über 21 Yards in die Endzone.

In der ersten Hälfte hatten ein Touchdown-Pass über ein Yard auf Hunter Henry und zwei Field Goals für die anderen Zähler der Patriots gesorgt.

Lamar Jackson musste verletzt runter

Dank der späten Punkte konnten die Gäste aus New England den zwischenzeitlichen Rückstand von elf Punkten am Ende in eine Führung mit vier Zählern umkehren.

Nach den Denver Broncos stehen die Patriots in der AFC damit als zweites Team sicher in den Playoffs. Für die Ravens bedeutet die Pleite einen schweren Schlag im Kampf um die Postseason. Ihre Playoff-Wahrscheinlichkeit beträgt zwei Spieltage vor dem Ende der Regular Season nur noch elf Prozent.

Besonders bitter: Während Drake Maye für die Patriots eine starke Vorstellung bot und für 380 Yards warf, verloren die Ravens ihren Star-Quarterback Lamar Jackson nach einer Rückenverletzung bereits im zweiten Viertel. Für ihn musste Backup Tyler Huntley auf das Feld, konnte mit neun angebrachten Pässen für 65 Yards aber kaum etwas ausrichten.

